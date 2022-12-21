الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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كل ما تريد معرفته عن متلازمة الأمعاء القصيرة

منذ 4 دقائق
الأمعاء- تعبيرية

الأمعاء- تعبيرية

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متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة يعجز فيها الجسم عن امتصاص ما يكفي من المواد الغذائية من الأطعمة.

وعرّفت مدينة الملك سعود الطبيّة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بمتلازمة الأمعاء القصيرة، بعدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الأغذية بشكلٍ كافٍ، إمّا نتيجة نقص في طول الأمعاء، أو وجود خلل وظيفي بها.

ويمكن للمرء الإصابة بهذه المتلازمة بعد إزالة جزء من الأمعاء بسبب تجلّط الأوعية الدموية فيه، أو الأورام، أو الالتهابات المُزمنة، مثل مرض “كرون”.

وهذه الأعراض الشائعة لمتلازمة الأمعاء القصيرة:

– الإسهال، وإخراج براز دهني كريه الرائحة

– سوء التغذية، وفقدان الوزن

– التورّم في الساقين

ويمكن علاج هذه الحالة عبر توفير الدّعم الغذائي للمريض، وتقديم وجبات خاصّة من طريق التغذية الوريديّة، إضافةً إلى الخضوع لإجراءات جراحيّة مُتخصّصة، مثل زراعة الأمعاء.

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