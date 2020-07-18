كم ساعة صوم نحتاج لفقدان الوزن ؟

يجرب العديد من الراغبين في خسارة الوزن، العشرات من الحميات الغذائية، التي ينجح البعض في خسارة وزنهم من خلال اتباعها، وقسما آخرا يشتكي من عدم خسارتهم الوزن رغم اتباعهم الحمية حرفيا.

تتنوع الحميات الغذائية وتختلف من واحدة إلى أخرى، لكن تعتبر حمية الصوم من أكثر الحميات نجاحا لخسارة الوزن، لكن ما هي حمية الصوم، وكيف يمكن اتباعها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من خلالها؟.

أفادت دراسة حديثة أن هناك نظامين غذائيين للصوم، يُعرفان باسم نظام غذائي محدود الوقت، أثبتا فعاليتهما في خسارة الوزن.

وكشف باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، عن نتائج تجربة سريرية قارنت نظاما غذائيا مقيدا بـ4 ساعات واتباع نظام غذائي مقيد لمدة 6 ساعات بمجموعة مراقبة.

وقالت أستاذ التغذية في الجامعة الدولية للدار البيضاء لعلوم الصحة التطبيقية كريستا فارادي:”هذه أول تجربة سريرية على الإنسان تقارن آثار شكلين رائجين من النظم الغذائية المقيدة بوقت على وزن الجسم وعوامل خطر التمثيل الغذائي للقلب”.

وطلب من المشاركين في مجموعة الحمية الغذائية المقيدة بفترة 4 ساعات تناول الطعام فقط بين الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء.و طلب من المشاركين في مجموعة الحمية الغذائية المقيدة بـ6 ساعات تناول الطعام فقط بين الساعة الواحدة بعد الظهر والسابعة مساء.

وخلال المدة المسموحة للطعام، سمح للمجموعتين تناول ما يريدون، أما خلال مدة الصيام طلب منهم شرب الماء فقط أو أي مشروب آخر خال من السعرات الحرارية. كما طلب الباحثون من مجموعة أخرى من المشاركين الحفاظ على أوزانهم وعدم تغيير أنظمتهم الغذائية أو مستويات أنشطتهم البدنية.

ووجدت الدراسة، التي امتدت إلى 10 أسابيع، والتي نشرت في مجلة Cell Metabolism، أن المشاركين في كل من مجموعات الصيام اليومية قللوا من تناول السعرات الحرارية بنحو 550 سعرة حرارية كل يوم ببساطة عن طريق الالتزام بالجدول الزمني وفقدوا حوالي 3% من وزن الجسم.

وتبين للباحثين أن مقاومة الإنسولين ومستويات الإجهاد التأكسدي انخفضت بين المشاركين في مجموعات الدراسة عند مقارنتها بالمجموعة التي حافظ فيها المشاركون على أوزانهم وعدم تغيير أنظمتهم الغذائية.

كما لم يكن هناك فرق كبير في فقدان الوزن أو تأثير على ضغط الدم أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين

الدهني مرتفع الكثافة أو الدهون الثلاثية، أو عوامل الخطر القلبية الاستقلابية بين مجموعات النظم الغذائية المقيدة لمدة 4 ساعات و6 ساعات.

ماذا عنك، هل ستجرب هذا النظام ؟