كوبان من الشاي الصيني “أولونغ” يساعدك على حرق الدهون أثناء النوم

شاي أولونغ، هو شاي صيني يُعرَّض إلى عملية أكسدة خفيفة؛ وليست أكسدة كاملة مثل الشاي الأسود، فيكتسب خصائص معتدلة ما بين الشاي الأخضر الذي لا يتعرض للاكسدة والشاي الأسود الذي يتعرض إلى الأكسدة الكاملة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول فوائد شاي أولونغ وقدرته على حرق الدهون أثناء النوم، وجاء فيه …

وفقاً للباحثين، فإن شرب كوبين من الشاي الصيني الأسود أولونغ يومياً يمكن أن يساعدك على حرق الدهون أثناء النوم ، من خلال تعزيز عملية الأيض ليلاً.

إنّ هذا المشروب يتميّز بكونه يتأكسد جزئياً فقط- مما يوفر فوائد صحية محددة بما في ذلك حرق الدهون ، وفقاً لباحثين من جامعة تسوكوبا في اليابان.

وقد طُلب من مجموعة من المتطوعين الأصحاء شرب الشاي الصيني الأسود أو الكافيين النقي أو الدواء الوهمي (Placebo) على مدى أسبوعين لدراسة كيفية تفكك الدهون في الجسم.

كل من الشاي الصيني الأسود والكافيين النقي أديا إلى زيادة تفكك الدهون بنحو 20 في المائة مقارنة بالعلاج الوهمي لكن الشاي الصيني الأسود استمر في العمل حتى عندما نام المتطوعون.

وقال كبير المؤلفين البروفيسور كومبي توكوياما أنّ الشاي الصيني الأسود يحتوي على الكافيين ، مما يؤثر على عملية الأيض عن طريق زيادة معدل ضربات القلب – كما أنه يزيد من انهيار الدهون المستقلة عن آثار الكافيين.

يعتقد توكوياما أن شرب الشاي الصيني الأسود أولونغ بانتظام – بضعة أكواب في اليوم- سيكافح زيادة الوزن في موسم الأعياد.

ويتابع قائلاً: إنّ فقدان الوزن أثناء النوم قد يبدو أمراً يصعب تصديقه – ولكن شرب الشاي الصيني الأسود قد يساعدك على القيام بذلك تماماً.

وأوضح توكوياما أن “الآثار التحفيزية للشاي الصيني الأسود على انهيار الدهون أثناء النوم يمكن أن يكون له أهمية حقيقية للتحكم في وزن الجسم”.

إنّ عملية الأيض تتباطأ عندما يكون الناس في السريرأو تكون ثابتة ولكنها لا تتوقف أبداً تماماً.

من المعروف أن الكافيين يثبط النوم- والذي بدوره يمكن أن يؤثر على عملية الأيض- ولكن لم يكن هناك فرق ملحوظ في أنماط النوم عندما شرب الناس الشاي الصيني الأسود.

وقال توكوياما: “هذا يدل على أن الشاي الأسود من غير المرجح أن يمنعك من الحصول على الراحة والاستمتاع بليلة سعيدة”.

إنّ كلّ أنواع الشاي تأتي من نفس النبات ، كاميليا سينينسيس. لكن درجة الأكسدة ، وهي تفاعل كيميائي يحول أوراق الشاي إلى اللون الأسود ، تحدد تنوعها المحدد.

على سبيل المثال ، الشاي الأخضر غير مؤكسد ومعتدل في النكهة ، في حين أن اللون المميز للشاي الأسود يأتي من الأكسدة الكاملة.

إنّ شاي أولونغ يكمن في مكان ما بين كل من الشاي الأخضر والأسود. بينما يتم الإشادة بالشاي الأخضر للفوائد الصحية-لا تزال فوائد أولونغ غير معروفة.

وقد استخدم لعدة قرون في الطب الصيني ولكنه حالياً لا يمثل سوى اثنين في المائة من إجمالي استهلاك الشاي في جميع أنحاء العالم.

وجدت الدراسة المنشورة في Nutrientsأيضاً أن الشاي الصيني الأسود و العلاج الوهمي (Placebo) لم يسببا زيادة في إنفاق الطاقة.

هذا يدل على أن المتطوعين طوروا قدرة على تحمل الآثار التحفيزية للكافيين ، كما أوضح توكوياما.

ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت الآثار التي لاحظناها في الدراسة لمدة أسبوعين تترجم إلى فقدان فعلي للدهون في الجسم على مدى فترة طويلة.

وتابع قائلاً: “بالإضافة إلى ذلك ، نريد تجربة شاي أولونغ منزوع الكافيين لتمييز تأثيرات الكافيين بشكل أفضل عن المكونات الأخرى للشاي ، مما سيساعدنا على فهم كيف يساعد أولونغ بالضبط في تفكيك الدهون.”

ويعتقد أن شاي أولونغ يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من الشاي الأخضر – الأمر الذي يزيد من عملية الأيض ويمنع انتشار الخلايا الدهنية للحفاظ على فقدان الوزن.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن شربه يمكن أن يحرق ما يصل إلى 3.4 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية كل يوم.

وقد تبين أيضاً أنه يحافظ على قوة العظام. ويقال إن كبار السن الذين يشربون الشاي الصيني الأسود لديهم خطر أقل بنسبة 64 في المئة من التعرض إلى انخفاض وظائف المخ.

كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 61 في المائة وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وفقاً لنتائج دراسة أخرى غير ذات صلة.

نما الاهتمام بالفوائد الصحية للشاي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقد ثبت أن جميع الأصناف تساعد في درء أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.

ويقول الخبراء أن المواد الكيميائية النباتية التي تسمى الفلافونويد هي المكون الرئيسي للمشروبات الصحية.