كورونا “تغول”.. سلالتان للفيروس إحداهما فتاكة!

لا يزال العلماء يبذلون الجهود لتفكيك كافة المعلومات عن فيروس كورونا الذي فاجأ العالم بتوسعه منذ أشهر، حتى بات اليوم يطال أكثر من 80 دولة.

وفي جديد المساعي العلمية، اكتشف باحثون صينيون، نوعين مختلفين من سلالة الفيروس الجديد، لافتين إلى أن إحداهما “فتاكة” وشديدة العدائية، وهي التي اكتشفت أو ظهرت في الأيام الأولى لتفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.

فبحسب دراسة أولية نُشرت قبل أيام، توصل العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي، بحسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي الأميركية، إلى أن هناك نوعًا أكثر عدوانية من كورونا كان سائدا في المراحل المبكرة من تفشي المرض، إلا أن هذا النوع الفتاك انخفض لاحقاً في يناير.

وقال الباحثون إن نتائجهم تشير إلى أن تطور أشكال جديدة من الفيروس: “على الأرجح ناتج عن طفرات وانتقاء طبيعي إلى جانب إعادة التركيب”.

حاجة ماسة لمزيد من الأبحاث

كما أضافوا أن تلك الدراسة الأولية والنتائج التي خلصوا إليها تؤكد الحاجة الماسة لإجراء مزيد من الأبحاث والدراسات تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من كورونا

إلى ذلك، حذروا من احتمال أن ينتشر الفيروس بشكل أوسع عالمياً.

يذكر أن حصيلة ضحايا كورونا تخطت حتى الآن 3300، في حين تفشى الفيروس ليطال حوالي 84 دولة.

كما تخطى عدد المصابين به 96414 شخصا وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت غ الخميس.

وأدى هذا الفيروس المستجد الذي ظهر بداية في ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، إلى تعبئة عامة على الصعيد العالمي، وإقرار إجراءات استثنائية.