كورونا قد ينتقل بالهواء .. وتحذير من خريف سئ

في ظل تطور فيروس كورونا وإمكانية انتقاله عبر الهواء ، مما رفع مستوى التحذيرات لدرجة غير مسبوقة .

قال خبير الأمراض المعدية، الطبيب الأميركي أنتوني فاوتشي، إنه إذا لم تنخفض أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فإن أثر الجائحة سيكون سيئا في الخريف المقبل.

وأضاف فاوتشي، وهو عضو خلية البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة، أنه لا يمكن لأحد أن يعرف ما الذي سيأتي في الخريف المقبل، ولكننا سنكون في “وضع سيء”.

وأوضح، في مقابلة عبر الإنترنت مع مجلة جاما الطبية، أنه يتوجب على الولايات تقييم أعداد الحالات المسجلة لديها، وإذا ما كانت تحتاج لإعادة النظر في خطط عودة النشاطات لطبيعتها، وما إذا كانت تحتاج لفرض إجراءات للحد من الانتشار.

وذكر أننا ما زلنا في منتصف الموجة الأولى حيث تشهد البلاد ما بين 50 إلى 60 ألف إصابة يوميا، وبمعدل وفيات يصل إلى الألف.

انتقال الفيروس عبر الهواء

وحذر فاوتشي من انتقال العدوى داخل الأماكن المغلقة، حيث يتم إعادة تدوير الهواء والذي يمكن أن يحمل الفيروس وينقله من شخص لآخر، مشيرا إلى “أننا ما زلنا نتعلم عن كيفية انتقال الفيروس عبر الهواء في المناطق المغلقة وحتى الخارجية”.

خمس نصائح مهمة

وقدم فاوتشي خمس نصائح لتقليل فرص التقاط الأشخاص لعدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها “ليست علم الصواريخ ولكنها فعالة”، وهي تشمل: ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وعدم التواجد في مناطق يتجمع بها عدد كبير من الناس، واختيار الأنشطة الخارجية أو الداخلية التي تريد ممارستها بالبحث عن أماكن قليلة العدد، وغسل اليدين وتعقيمها، وإذا أردت حماية إضافية يمكن ارتداء نظارات واقية أو واقي شفاف يغطي كامل الوجه.

إعادة فتح المدارس

وحول الجدل المتعلق بإعادة فتح المدارس، أشار فاوتشي إلى أنه مما لا شك فيه بأن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات ينقلون الفيروس مثل البالغين، وهذا ما أثبته دراسة مؤخرا.

ورغم أن الأطفال أقل عرضة للإصابة، قال فاوتشي “إننا نحتاج للإجابة عما إذا كانت أجسامهم تنقل العدوى أم لا؟، ويمكننا الافتراض بشكل معقول بأنهم قادرون على نقل الفيروس”.

ويقترب عدد الإصابات في الولايات المتحدة من 5 ملايين إصابة، وبعدد وفيات بنحو 160 ألف شخص، فيما سجل تعافي 2.3 مليون شخص من المصابين.