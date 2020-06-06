كورونا يدخل إلى العين ويصيبها بهذه الطريقة.. هكذا يمكنك حماية نفسك؟

لا تزال جائحة كورونا “كوفيد-19” تسبب جدلاً واسعاً وإستنفاراً في المجال الطبي حول العالم, خصوصاً من ناحية إنتشاره وآثاره الجانبية.

تسبب الفيروسات التاجية أنواعًا مختلفة من التهابات الجهاز التنفسي، ومع الأعراض المختلفة، يشعر مصابو ”كورونا“ بالتهابات في العين وتحول لونها إلى الوردي في حوالي 1 إلى 3% من الأشخاص.

وتظهر أعراض العين في المراحل المتوسطة من العدوى، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون.

وسلط موقع ”هيلث لاين“ الضوء على العلاقة بين فيروس كورونا والتهاب العين وكيف يتسلل الفيروس إلى العيون، وذلك على النحو التالي:

ينتقل الفيروس بشكل أساسي عبر قطرات في الهواء عندما يعطس شخص مصاب بعدوى أو يتكلم أو يسعل، وعندما تتنفس هذه القطرات، يدخل الفيروس جسمك ويمكنه التكاثر، ويمكن أيضًا الإصابة بالفيروس عن طريق اللمس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم، كما يمكن أن ينتقل عن طريق العين.

كيف يدخل الفيروس إلى عينيك؟

يدخل الفيروس الجسم من خلال أنزيم يسمى أنزيم محول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، ويوجد ذلك الأنزيم في أماكن متعددة بجميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب والكلى والأمعاء والرئتين، كما تم اكتشافه أيضًا في شبكية العين والأنسجة الرقيقة التي تبطن العين.

ويدخل الفيروس الخلايا البشرية عن طريق خداع الخلايا على أساس أنه ذلك الأنزيم، حيث يمكن للفيروس أن يلتصق بخلية في مكان معين ويحاكي شكل أنزيم ACE2 بالضبط بحيث تسمح الخلية للفيروس بدخوله، تمامًا كما يفعل الأنزيم.

بمجرد دخول الفيروس، تتم حمايته ويمكنه التكاثر حتى يمزق الخلية، وتعثر نسخ من الفيروس على خلايا جديدة تغزوها وتكرر العملية، وعندما يصل الفيروس إلى العين، فقد يسبب العين الوردية أو أعراضا أخرى للعين.

وتعد العين الوردية، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة، التهابا في الأنسجة الشفافة فوق بياض العين وداخل الجفون، وعادة ما يؤدي إلى احمرار وتورم في العين.

كيف تحمي عينيك من الفيروس؟

قد تساعد حماية العين من القطرات المحملة بالفيروس على تقليل فرص إصابتك بكورونا عن طريق تجنب فرك العين، خاصة في الأماكن العامة وبأيدي غير مغسولة، وعدم استخدام العدسات اللاصقة واللجوء إلى النظارات رغم عدم وجود دليل على أن النظارات تقلل من خطر الإصابة بالعدوى، إلا أن بعض الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة قد يفركون أعينهم أكثر، واتباع الممارسات الموصى بها مثل غسل اليد باستمرار وتجنب لمس الوجه والاتصال بالأشخاص المرضى وارتداء قناعًا في الأماكن العامة.

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