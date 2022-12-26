كوريا الجنوبية.. تسجيل أول إصابة ووفاة بـ"الأميبا الآكلة للدماغ"

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل أول حالة إصابة بـ”الأميبا الآكلة للدماغ” أو “النيجلرية الدجاجية”.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفاة مواطن كوري بعد عودته من تايلاند، إثر إصابته بـ”النيجلرية الدجاجية” التي تدمر أدمغة البشر.

وأوضحت الوكالة أن الرجل في الخمسينيات من عمره، وعاد إلى كوريا الجنوبية يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات في اليوم التالي، ولكنه توفي بها، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ولفتت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن “الأميبا الآكلة للدماغ” توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، إلا أنها طلبت من المواطنين الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن أول إصابة بـ”الأميبا الآكلة للدماغ” في الولايات المتحدة عام 1937، وتم الإبلاغ عن 381 حالة مصابة بها في العالم حتى عام 2018، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وتايلاند.