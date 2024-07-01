كيف تحمي أطفالك من الحر الشديد؟ نصائح مهمة للآباء والأمهات

في أشهر الصيف الحارة، تصبح حماية الأطفال من درجات الحرارة المرتفعة أمرًا بالغ الأهمية؛ فالأطفال يعانون من تحمل الحرارة بشكل مختلف عن البالغين، مما يتطلب اتخاذ خطوات وقائية محكمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تعد درجات الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على الأطفال، إذ تسخن أجسامهم أسرع بثلاث إلى خمس مرات من أجسام البالغين.

ويوضح حسن محمد إبراهيم، أخصائي طب الأطفال، أن الأطفال والرضع لا يتكيفون مع الحرارة مثل البالغين لأنهم لا يتعرقون كثيرًا.

علاوة على ذلك، قال الدكتور سامر سعادة، طبيب الأطفال في مركز ميدكير الطبي، إن الأطفال لديهم نسبة سطح جسم أكبر إلى كتلة الجسم، ما يزيد من فقدان الماء والعرق.

تشمل علامات تأثر الأطفال بالحرارة لمس أيديهم وأقدامهم، البكاء المستمر، العطش الشديد، الشحوب، وعدد أقل من الحفاضات المبللة، عند الأطفال الأكبر سنًا، تشمل العلامات التعب الشديد وانخفاض الطاقة.

نصائح للآباء لحماية الأطفال من الحر الشديد:

1- البقاء في الداخل خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم.

2- منح الأطفال حمامًا يوميًا.

3- ضبط درجة حرارة المكيف على ما يشعرهم بالراحة.

4- البقاء تحت المناطق المغطاة أو المظللة عند الخروج.

5- استخدام كريم الوقاية من الشمس بدرجة حماية أعلى من 50 SPF.

6- اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة وعدم المبالغة في ارتداء الملابس.

7- شرب الكثير من السوائل، ويفضل الماء أو المشروبات الرياضية.

ويجب على الوالدين تجنب ترك الطفل في السيارة دون مراقبة، وعدم إعطائهم المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، لا تعتمد على المروحة وحدها لتبريدهم.