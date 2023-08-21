كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية؟

التعرض لفترات طويلة للشمس وأشعتها فوق البنفسجية المتوسطة (UVB) قد يتسبب بحروق الشمس وبعض أشكال سرطان الجلد. والتعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية قد يؤدي إلى تأثيرات صحية خطيرة ومزمنة بالجلد والعين والجهاز المناعي للجسم.

وفي هذا المجال، قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي على العديد من المخاطر الصحية، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة، وتسبب أضراراً ‫بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات سرطان الجلد.

‫وأوضحت الرابطة أن الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم ‫الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.

‫ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الرابطة بتجنب التعرض للأشعة ‫فوق البنفسجية لا سيما في وقت الظهيرة، نظرا لأنه كلما ارتفعت الشمس في ‫السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.

غطاء للرأس

‫وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ‫ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من ‫الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة ‫فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر “يو في 400” (UV 400).

‫وينبغي أيضا استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة ‫كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال “إس بي إف” ‫(SPF) لا يقل عن 30.

‫وفي حالة الإصابة بحروق شمس خفيفة، فإنه يمكن علاجها بواسطة الكمادات ‫الباردة، أما حروق ‫الشمس الشديدة، التي تكون مصحوبة بحمى وبثور، فتستلزم استشارة الطبيب.