كيف تحمي نفسك من حصوات المرارة؟.. “نصائح هامة”

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تظهر حصوات المرارة نتيجة تبلور “الصفراء”، وهو سائل ينتجه الكبد ويُفرز في الأمعاء من خلال القنوات الصفراوية للمساعدة في الهضم، وبعض حصوات المرارة لا تُظهر أي أعراض يمكن اكتشافها.

ويعتقد بعض خبراء الصحة أن حصى في المرارة هي نتيجة لعادات الأكل السيئة، على سبيل المثال الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون يجبر الكبد على إفراز مزيد من الصفراء، ومن هنا تأتي أهمية التحكم في ما تأكله، لمنع ظهور الحصى وتخفيف أعراضها.

ولأهمية التغذية الصحية والسليمة لتخفيف أعراض حصى المرارة، عليك اتباع نصائح تغذوية وتجنب بعض الأطعمة، وفقا لتقرير نشره موقع “ستيب تو هيلث”.

نصائح حمية المرارة

وأشار التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الصفراء المنتجة من المرارة مهمة في هضم الدهون، لذلك فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون قد يجبرها على العمل الإضافي.

وبالتالي فإن الأطعمة المصنعة الغنية بالدهون غير المشبعة، والزيوت المهدرجة، والأطعمة المقلية، والدهون الحيوانية المشبعة المفرطة تزيد من إرهاق المرارة.

وذكر التقرير بعض التوصيات الغذائية يجب عليك اتباعها إذا كان لديك حصى في المرارة، مؤكدا أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة استشارة أخصائي التغذية للحصول على خطة غذائية وفقًا لاحتياجاتهم، وأيضا مراجعة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للإشارة إلى العلاج الواجب اتباعه.



وهذه هي التوصيات الغذائية التي ذكرها التقرير:

تناول نظامًا غذائيًا متنوعًا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والكوليسترول السيئ، وضبط كمية السعرات الحرارية في نظامك الغذائي اليومي وجعلها متوازنة، وتوزيع وجباتك الكبيرة في خمس وجبات في اليوم، ولا تصم بشكل متكرر، ولا تتناول وجبة دسمة.

وذكر الموقع في تقريره بعض الأطعمة الصحية المناسبة للحفاظ على صحة المرارة، والتي يجب التركيز عليها، وهي كما يأتي:

السوائل

شرب الماء بكميات مناسبة، على الأقل 8 أكواب يوميا، وشرب أعشاب طبية دافئة، وشرب الحليب بكميات قليلة.

الطعام

احرص على تناول أنواع عدة من الحساء، مثل مرق الخضار مع الأرز والمعكرونة، وأيضا تناول البطاطا المسلوقة بعد هرسها، وأيضا الخضار الطازجة المهروسة.

اللحوم

يمكنك تناول اللحوم التالية ولكن احرص على أن تكون الكمية قليلة، لحم العجل أو الأرنب أو الغنم، والدجاج، مع الحرص على أن تكون هذه اللحوم مسلوقة أو مشوية وليست مقلية.

أيضا تناول الأسماك مثل السمك الأبيض وسمك موسى وسمك الهاك.



نصائح عامة

تأكد من مراقبة جودة دهون “زيوت” الطبخ، وقلل قدر الإمكان من تناول الطعام المقلي، ولا تسخن الزيت فوق درجة 95 مئوية، واحرص على تناول الطعام المسلوق وليس المقلي.

ما يجب تجنبه في حمية المرارة

تجنب درجات حرارة الطعام القصوى، لأن الأطعمة والمشروبات الساخنة جدًا والباردة جدًا عبارة عن منشطات قوية للصفراء، لذلك يفضل تناولها عند درجة حرارة متوسطة.

ترك السكريات المكررة، حيث كشفت بعض الدراسات أن تركيزات عالية من السكريات الأحادية والسكاريد تحفز إفراز الصفراء، وبالتالي عليك أن تستهلك منها بكميات معتدلة أو قليلة جدا إذا اضطررت لذلك.

إن الأطعمة الغنية بالكافيين والثيوبرومين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تزيد من إرهاق المرارة، لذا قلل من استهلاكك لها.

قلل من كميات الطعام الكبيرة، لذلك تناول الطعام عدة مرات في اليوم وبكميات أقل، بشكل عام قلل من تناولك لعصائر الفاكهة والمشروبات الغازية.