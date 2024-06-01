كيف تدعم الفراولة صحة القلب وتعزز المناعة؟

تُعتبر الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، ليس فقط لمذاقها اللذيذ ولكن أيضًا لفوائدها الصحية العديدة. يشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن الفراولة تحتوي على مركبات فعّالة مثل الأنثوسيانين، التي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة القلب ومكافحة الالتهابات.

فما هي فوائدها للصحة؟

وفقا للخبير، قبل كل شيء تدعم ثمار الفراولة صحة القلب، لأن مركب الأنثوسيانين الموجود فيها مضاد قوي للالتهابات، وبفضله يساعد تناول الفراولة يوميا على الحماية من تصلب الشرايين، والشيخوخة، ويزيد من متوسط ​​العمر المتوقع. كما أنه، وفقا لنتائج البحوث والدراسات العلمية، فإن تساعد الفراولة على تخفيض مستوى الكوليسترول “الضار” وزيادة مستوى الكوليسترول “الجيد” في الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وتساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم وتعزز صحة الأمعاء ومنظومة المناعة.