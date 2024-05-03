كيف تساعد ممارسة الرياضة فى تقليل التوتر؟

تعتبر التمارين الرياضية من العوامل المحاربة للاكتئاب، لأنها تعزز النمو العصبي، وتقلل الالتهاب، وتضمن جميع أنواع التغييرات في الدماغ التي تجعلك تشعر بالرضا، حيث تساعد ممارسة التمارين على إفراز مادة الإندورفين ، وهي مواد كيميائية قوية في عقلك تنشط روحك المعنوية وتمنح الجسم المتعة، ويمكن أن تكون التمارين مصدر إلهاء وتعطيك وقتًا هادئًا تشتد الحاجة إليه للخروج من دائرة الأفكار السلبية التي تميل إلى تغذية الاكتئاب.

تساعد التمارين الرياضية في تقليل مستويات القلق والتوتر كما تساعد على تحسين الصحة العقلية والأعراض المرتبطة بالاكتئاب وفقا لما نشره موقع healthifyme.

و تشمل بعض الأعراض الجسدية للتوتر الصداع وآلام الظهر أو الرقبة وتشنجات العضلات، وآلام في المعدة وإمساك، ويمكن أن تؤدي الأعراض الجسدية إلى مزيد من التوتر، مما يخلق حلقة مفرغة بين العقل والجسم، وتعتبر ممارسة الرياضة طريقة ممتازة لكسر الحلقة التي يمكن أن يسببها هذا الاضطراب. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يشعر جسمك بالتحسن ، يشعر عقلك أيضًا بالراحة.

وللتمارين الرياضية تأثيرات مضادة للاكتئاب، فقد وجدت دراسة حديثة أنه عندما شاركت النساء في تدريب المقاومة ثلاث مرات في الأسبوع ، تتحسن أعراض الاكتئاب لديهن، و أن تمارين القوة يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ، و تظهر الأبحاث أن الحفاظ على جدول التمارين يمكن أن يمنعك من الانتكاس أو أن تجد نفسك مع أعراض أسوأ من ذي قبل.

وممارسة الرياضة لها فوائد علمية في تخفيف القلق العام. نظرًا لأن تدريب القوة يتطلب منك استخدام أوزان متوسطة إلى ثقيلة ، فسيتعين عليك التركيز على الحركة عن قرب لتجنب الإصابة، و يمكن أن تساعد إضافة اليقظة إلى التمرين على تحسين حالتك وتخليص نفسك من القلق من خلال التركيز على الأحاسيس التي تمر بجسمك أثناء ممارسة الرياضة.

ولمكافحة اضطراب ما بعد الصدمة أو الصدمة ، يركز الناس أحيانًا على شعور أجسادهم.، ومن خلال الاهتمام الشديد بالأحاسيس الجسدية ، يمكن أن ينفصل الجهاز العصبي المتوتر ويبدأ في الخروج من حالة الاجهاد النفسى .