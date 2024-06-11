8 طرق تجعل بشرتك مُشرقة وملمسها حريري

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، المناسبة التي تتمتع بالزيارات العائلية والتجمعات المُبهجة مع الأصدقاء والخروجات النهارية والمسائية، طوال فترة الإجازة، لذلك قد تكون فترة صعبة لصحة بشرتكِ، التي تتعرض يومياً للمكياج، لذلكِ عليكِ بدء إعداد بشرة صحية ومُشرقة؛ لاستقبال العيد.

دليلكِ الشامل لتحضير بشرتكِ لعيد الأضحى:

1. الترطيب:

الخطوة الأولى، والأهم؛ للحفاظ على صحة البشرة هي الترطيب. تتكون أجسامنا من حوالي 70% من الماء، وهذا السائل الحيوي له تأثير مثالي؛ للحفاظ على بشرتنا ممتلئة ومرنة. ويساعد شرب 8 أكواب من الماء على الأقل كل يوم على طرد السموم من الجسم، ما يؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً، كما يعزز ترطيب خلايا بشرتكِ، ويجعلها أكثر مقاومة للجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع الكريمات والأمصال المناسبة لنوع بشرتكِ، ما يعزز الترطيب، ويحبسه بالداخل لأطول فترة ممكنة.

2. نظام غذائي متوازن:

يعتبر النظام الغذائي المتوازن حجر الأساس، ليس فقط لصحتكِ العامة، بل لبشرتكِ أيضاً، فما نأكله يؤثر بشكل مباشر في جودة بشرتنا. لذلك، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مفيد في تغذية بشرتِك من الداخل. لذلك، احرصي على إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات، الخالية من الدهون، والدهون الصحية في وجباتكِ اليومية. على سبيل المثال، التوت المليء بمضادات الأكسدة، والأفوكادو الغني بالدهون الصحية، والبروتينات الخالية من الدهون، مثل: الأسماك والدجاج، توفر الأحماض الأمينية اللازمة لإصلاح البشرة وتجديدها.

3. التنظيف المنتظم:

التنظيف المنتظم عنصر أساسي في نظام العناية بالبشرة الجيد. تتراكم، طوال اليوم، الأوساخ والزيوت والمكياج على بشرتنا، ما يسد المسام فتظهر البثور، لذا يُنصح بتنظيف وجهكِ مرتين يومياً: صباحاً لإزالة أي خلايا جلد ميتة وزيوت متراكمة طوال الليل، وليلاً لإزالة المكياج، وأوساخ النهار. اختاري منظفاً لطيفاً، يناسب نوع بشرتكِ، وتذكري تنظيف وجهك بالماء الفاتر؛ لأن الماء الساخن يجرد الجلد من زيوته الطبيعية.

4. التقشير:

التقشير هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح بشرتكِ، التي قد تسد المسام، وتجعل البشرة باهتة. يعزز تقشير البشرة، مرة أو مرتين في الأسبوع، تجديد خلايا الجلد، وبالتالي الاستمتاع ببشرة أكثر نعومة وإشراقاً. لكن، من المهم عدم الإفراط في التقشير، لأنه يتلف الحاجز الواقي الطبيعي للبشرة، ويسبب التهيج.

5. الحماية من الشمس:

الحماية من الشمس جزء لا يمكن المساومة عليه من العناية بالبشرة، بغض النظر عن الموسم أو الطقس، إذ تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس إلى الشيخوخة المبكرة، وفرط التصبغ، وفي الحالات الشديدة سرطان الجلد. لذلك، يعد تطبيق واقٍ من الشمس واسع الطيف، بعامل حماية من الشمس (SPF 30)، على الأقل كل يوم، أمراً بالغ الأهمية، وتذكري أنه ليس فقط للأيام المشمسة؛ لأن الأشعة فوق البنفسجية تخترق الغيوم، لذا تأكدي من وضع واقي الشمس، حتى لو كان الجو غائماً في الخارج.

6. ممارسة الرياضة بانتظام:

تفيد ممارسة الرياضة بانتظام بشرتكِ، كما هي مفيدة لجسمكِ، إذ تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية الصحية، ما يضمن وصول الأكسجين والعناصر الغذائية بكفاءة إلى خلايا بشرتكِ، كما أنها تقلل التوتر، الذي يؤثر سلباً في بشرتكِ، مثل: ظهور حب الشباب، والإكزيما. لذلك، حاولي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، ومنها: المشي السريع، والسباحة، واليوغا.

7. النوم الكافي:

يشار إلى النوم باسم «نوم الجمال» لسبب وجيه، هو أننا عندما ننام يدخل جلدنا في وضع الإصلاح؛ فيعالج أي ضرر يحدث أثناء النهار، ويجدد خلايا الجلد الجديدة. بينما تؤدي قلة النوم إلى مجموعة من مشاكل الجلد، مثل: البهتان، والهالات السوداء، وحتى الشيخوخة المبكرة. لذا، من المهم الحصول على 7 إلى 8 ساعات على الأقل من النوم العالي الجودة كل ليلة. حددي جدول نوم منتظماً، ووفري بيئة نوم هادئة؛ لتحسين جودة نومكِ.

8. روتين العناية بالبشرة:

يعد روتين العناية بالبشرة المنتظم التزاماً بالحفاظ على صحة بشرتكِ وتحسينها، ويتضمن روتين العناية بالبشرة الأساسي: التنظيف، والتونر، والترطيب، ووضع واقي الشمس. وللحصول على فوائد إضافية، فكري في دمج الأمصال والأقنعة، وكريمات العيون في روتينكِ، وتذكري أن الاتساق هو المفتاح؛ عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، لذا تأكدي من الالتزام بروتينكِ، خاصة خلال الأعياد.