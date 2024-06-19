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كيف نمنع تكون جلطات الدم؟

منذ 51 دقيقة
تجلط الدم

تجلط الدم

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تشير الدكتورة دارينا كوربانوفا أخصائية أمراض القلب، إلى أن تجلط الدم حالة خطيرة تتشكل فيها جلطة دموية (خثرة) على الجدار الداخلي للوعاء الدموي قد تنفصل في أي لحظة وتمنع تدفق الدم.

وتوضح الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.
ووفقا لها، لتقليل خطر حدوث جلطات الدم، من الضروري اتباع نظام شرب صحيح: الحد الأدنى لاستهلاك المياه يوميا هو 1.5 لتر، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مناقشة هذه المسألة مع الطبيب المعالج.

وتقول: “العامل الثاني المهم هو النشاط البدني: يجب تجنب البقاء واقفا لفترة طويلة، وكذلك في وضعية الجلوس. ومن الضروري القيام بعملية إحماء خفيفة كل 40- 50 دقيقة. وفي حالة تجلط الدم بالفعل، يجب على الشخص اتباع نصائح الطبيب”.

وتشير الطبيبة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط يمكن أن يكون لها تأثير مزدوج على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.

وتقول: “يؤدي ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط من جانب إلى فقدان السوائل من خلال التعرق، وتوسع الأوعية الدموية وقد يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى ضغط الدم. ولكن من جانب آخر يجب تنشيط الآليات التعويضية للحفاظ على مؤشرات الدورة الدموية، لتطبيعه. لذلك من المهم الحفاظ على نظام الشرب وعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة والتحكم في مستوى ضغط الدم وعدم نسيان تناول الأدوية”.

    المصدر :
  • وكالات

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