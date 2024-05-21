كيف يؤثر البهاق على الصحة النفسية؟

البهاق هو حالة جلدية تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في بقع على الجلد، والتعامل مع مرض جلدي مثل البهاق له تأثير كبير على صحتك النفسية، لذا لمعرفة كيفية دعم أحبائك الذين يعانون من البهاق.. تابع السطور التالية، بحسب موقع “تايمز ناو”.

وجدت إحدى الدراسات أن غالبية الأشخاص المصابين بالبهاق يعانون من قلة الثقة بالنفس وقد يتجاوز تأثير البهاق على الصحة العقلية العلاقات الشخصية والأداء اليومي.

أفاد العديد من الأشخاص المصابين بالبهاق أنهم يشعرون بالقلق أو الضيق عند ممارسة أنشطة مثل السباحة خوفًا من احكم أو الرفض من الآخرين.

نصائح لتقديم الدعم لأحبائك الذين يعانون من البهاق

فهم ماهية البهاق وكيفية تأثيره على الشخص العزيز عليك يمكن أن يساعدك على تقديم دعم أفضل، خذ وقتًا للبحث عن هذا المرض وأسبابه وخيارات العلاج.

يمكن أن يشكل البهاق تحديًا نفسياً لبعض الأشخاص، قد يعاني الشخص العزيز عليك من مشاعر عدم الأمان، أو حتى الاكتئاب.

1- الرعاية الذاتية

ممارسات الرعاية الذاتية، مثل الحفاظ على نمط حياة صحي، وارتداء واقي الشمس، وممارسة تقنيات تخفيف التوتر، يمكن أن تساعد في إدارة أعراض البهاق وتحسين الصحة العامة. شجع من تحب على إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية واعرض عليه الانضمام إلى الأنشطة التي تعزز الاسترخاء والثقة بالنفس.

2- تعزيز صورة الجسم الإيجابية

غالبًا ما يضع المجتمع معايير جمال غير واقعية للأشخاص، مما قد يجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح، وخاصة الأشخاص المصابين بالبهاق.

باعتبارك صديقًا داعمًا أو أحد أفراد العائلة، من الضروري تعزيز صورة الجسم الإيجابية والاحتفال بالجمال الفريد لأحبائك.

امدحهم على نقاط قوتهم ومواهبهم وسماتهم الشخصية، بدلًا من التركيز فقط على مظهرهم.

3- تقديم الدعم العملي

في بعض الأحيان، يمكن للمساعدة العملية أن تحدث فرقًا كبيرًا في إدارة البهاق سواء كان ذلك مساعدتهم في العثور على طبيب أمراض جلدية متخصص في علاج البهاق أو المساعدة في إجراءات العناية بالبشرة، فإن تقديم الدعم العملي يظهر أنك ملتزم بسلامتهم.