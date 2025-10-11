كيف يحارب أوميغا 3 الالتهابات طبيعياً؟

نعيش فى عالم ملىء بعوامل ضغط خفية من التلوث إلى سوء التغذية وقلة النوم والتوتر المزمن، ومع مرور الوقت يمكن لهذه الضغوط أن تبقى الجسم فى حالة التهاب طفيف، ليس النوع الذى نراه مع الجروح أو العدوى، بل النوع الذى يتفاقم بهدوء، ملحقًا الضرر بالخلايا ومعطلًا عملية الأيض.

ووفقا لتقرير موقع onlymyhealth تشترك العديد من الأمراض الحديثة، مثل أمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، وحتى الشيخوخة المُتسارعة، فى الالتهاب كعامل مشترك، لهذا السبب، وحظيت أحماض أوميغا 3 الدهنية بهذا القدر من الاهتمام.

فهم الالتهاب وأوميغا

أحماض أوميغا 3 الدهنية هى دهون متعددة غير مشبعة حيويا، تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من الالتهابات من جذورها، فهى تؤثر على أغشية الخلايا والاستجابات المناعية، مما يساعد في الحفاظ على توازن وصحة أجهزة الجسم.

أحماض أوميغا 3 لا تمنع إنتاج العوامل المؤذية للالتهابات مثل السيتوكينات فحسب، بل تشجع أيضًا على إنشاء مركبات الريسولفين التي تعمل على تهدئة الالتهاب بشكل فعال وتعزيز إصلاح الأنسجة.

يظهر الالتهاب على شكل احمرار وتورم وحرارة، مما يشير إلى آليات دفاع الجسم، في حين أن الالتهاب الحاد ضرورى، إلا أن عوامل مثل نمط الحياة المزدحم والتوتر، والتلوث وسوء التغذية، والتدخين، واضطرابات النوم، كلها أسباب لالتهاب مزمن خفيف الدرجة، هذا الالتهاب المستمر يلحق الضرر بالأنسجة بشكلٍ هادئ، وقد يُؤدى إلى اضطرابات أيضية.

كيف تتحكم أحماض أوميغا 3 الدهنية فى الالتهابات

تنتمى أحماض أوميغا 3 إلى مجموعة الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، تندمج هذه الأحماض فى أغشية الخلايا وتغير بنيتها، مما يحسن التواصل بين الخلايا المناعية، وهذا يساعد على تقليل الإشارات الالتهابية المفرطة ويدعم التوازن المناعى.

فوائد أوميغا 3 فى إدارة الالتهابات

يسلط التقرير الضوء على العديد من الفوائد..

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الأضرار المرتبطة بالالتهابات.

يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ.

قد يقلل من المفاصل والعظام اشتعال، تخفيف التصلب والألم.

يمكنه تحسين حساسية الأنسولين فى مرض السكر من النوع 2، ودعم التوازن الأيضى.

يسلط بحث جديد الضوء على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية (EPA وDHA) تخفض السيتوكينات الالتهابية، وتحسن تنظيم المناعة، وتحفز إنتاج مركبات مختصة مؤيدة للحل (SPMs) مثل المذيبات والحماية، تساعد هذه المركَبات على حل الالتهابات بشكل طبيعي، معززة إصلاح الأنسجة دون تثبيط الجهاز المناعي.

كيفية إضافة أوميغا 3 إلى نظامك الغذائي

لا تتناول جرعات عالية دون وعي، أولاً، راجع نظامك الغذائي ثم عززه بمكملات غذائية نظيفة ومختبرة إذا لزم الأمر، تأكد من تحسين توازن أوميجا 6 وأوميجا 3 لديك، وليس مجرد إضافة أوميجا 3 بشكل منفرد.