كيف يساعد عصير البرتقال الطبيعي في تحسين صحة القلب؟

يعد عصير البرتقال الطبيعي عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار في العديد من المنازل. إنه مصدر مركز للعديد من العناصر الغذائية المعززة للصحة مثل فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

تشير الدراسات إلى أن شرب عصير البرتقال قد يفيد صحة القلب، والصحة الإدراكية، ووظيفة المناعة. كما يمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من حصوات الكلى.

ومع ذلك، ليست كل عصير البرتقال متساوية. حيث تحتوي بعض الأصناف على كميات قليلة من عصير البرتقال الحقيقي ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف ومكونات أخرى قد تضر أكثر مما تنفع.

ووفقاً لموقع “health” إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول الفوائد الصحية لعصير البرتقال:

1 قد يحسن صحة القلب

تتسبب أمراض القلب في وفاة 1 من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة. حيث يعتبر ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية للمرض.

نظرت مراجعة أجريت عام 2022 لثماني تجارب ذات شواهد في آثار استهلاك عصير البرتقال المنتظم على الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم وعلامات الالتهاب لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وقد وجد الباحثون أن استهلاك عصير البرتقال مرتبط بتحسينات في ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكوليسترول “الجيد”. لم تتغير عوامل الخطر الأخرى للإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وسكر الدم، والبروتين التفاعلي C (CRP) – وهي علامة على الالتهاب.

إن الطريقة الدقيقة التي يعزز بها عصير البرتقال صحة القلب غير معروفة. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن هسبريدين، وهو فلافونويد طبيعي في عصير البرتقال، قد يكون مسؤولاً عن قدرة المشروب على خفض ضغط الدم.

2 غني بمضادات الأكسدة

عصير البرتقال الطازج المعصور والمبستر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين C.

إن مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية تعمل على تحييد الجذور الحرة وتمنعها من التسبب في تلف الخلايا. إن الجذور الحرة عبارة عن مواد كيميائية شديدة التفاعل تتشكل بشكل طبيعي في الجسم، ويمكن أن تتلف الحمض النووي والخلايا الأخرى بتركيزات عالية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطور السرطان والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

وجدت دراسة واحدة استمرت ثمانية أسابيع أن شرب 750 مل من عصير البرتقال يزيد من قدرة مضادات الأكسدة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والوزن الطبيعي.

3 قد يعزز الصحة المعرفية

إن الصحة المعرفية، وهي القدرة على التفكير بوضوح والتعلم والتذكر، مهمة لشيخوخة صحية، حيث وجدت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة أن تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وخاصة الحمضيات مثل عصير البرتقال، كان مرتبطًا بانخفاض احتمالات التدهور المعرفي المدرك للذات.

وبالمثل، وجدت تجربة عشوائية أن 240 مل من عصير البرتقال الغني بالفلافونويد يحسن الوظيفة الإدراكية واليقظة أكثر من تناول مشروب وهمي بنفس الكمية من السعرات الحرارية.

4 قد يدعم وظيفة المناعة

يعد نظام المناعة الصحي أمرًا حيويًا للبقاء على قيد الحياة، فهو يحارب كل شيء من البرد والإنفلونزا إلى الحالات الصحية الخطيرة مثل السرطان.

يمنحك كوب من عصير البرتقال كل فيتامين C الذي تحتاجه في اليوم. كما أنه يوفر كمية جيدة من حمض الفوليك. من المعروف أن كلا المغذيين يدعمان صحة العديد من الخلايا المناعية المختلفة. حيث تشير الدراسات إلى أن النقص في فيتامين C مرتبط بضعف وظيفة المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم التأثير المباشر لعصير البرتقال على وظيفة المناعة.

5 قد يمنع حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن مادة صلبة تشبه الحصى تتشكل عندما يكون لديك كميات كبيرة من بعض المعادن أو الأملاح في بولك. يمكن أن تختلف حصوات الكلى في الحجم ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الملح أو كبيرة مثل حبة البازلاء. ويمكن أن تسبب الحصوات الكبيرة التي لا تمر عبر الجسم ألمًا شديدًا وانزعاجًا.

يمكن أن يزيد عصير البرتقال من مستويات السيترات البولية ودرجة الحموضة، مما قد يساعد في الحماية من حصوات الكلى. حيث تشير بعض الأدلة إلى أن عصير البرتقال أكثر فعالية من عصير الليمون في الحماية من حصى الكلى.

ومع ذلك، فإن اختيار أنواع مختلفة من عصير البرتقال بدون سكر مضاف أمر ضروري، لأن السكر المفرط في العصائر قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.