يعتبر الحساء (المرق) من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الثقافات، وله دور مهم ليس فقط في إضافة نكهة للأطباق، بل أيضًا في تعزيز صحة الجسم. فقد كشف البروفيسور ألفريد بوغدانوف أن إدراج المرق في النظام الغذائي اليومي يجلب الفائدة للصحة.

ووفقا له، يعتبر المرق جزءا من إجمالي السوائل التي يتناولها الشخص في اليوم. المرق لا يروي العطش فقط، بل هو مصدر مهم للمواد المغذية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة.

ويقول: “المرق ليس ماء، للمرق خصائص كيميائية فريدة. في هذا السياق، يعتبر المرق أكثر من مجرد سائل: فهو منتج غذائي كامل يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية”.