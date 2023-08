كيف يفيد حليب الثدي أدمغة حديثي الولادة؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن المغذيات الدقيقة في حليب الثدي توفر فائدة كبيرة للأدمغة النامية لحديثي الولادة.

كما يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الصلة بين التغذية وصحة الدماغ ويمكن أن يساعد في تحسين تركيبات الرضع المستخدمة في الظروف التي تكون فيها الرضاعة الطبيعية غير ممكنة.

وتمهد الدراسة، التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، الطريق أيضًا لدراسة الدور الذي قد تلعبه هذه المغذيات الدقيقة في الدماغ مع تقدمنا في العمر.

حيث وجد الباحثون أن المغذيات الدقيقة، وهي جزيء سكر يسمى ميو-إينوزيتول، كان أكثر بروزًا في حليب الثدي البشري خلال الأشهر الأولى من الرضاعة، عندما تتشكل الروابط العصبية التي تسمى المشابك بسرعة في دماغ الرضيع.

كان هذا صحيحًا بغض النظر عن عرق الأم أو خلفيتها، حيث قام الباحثون بتوصيف ومقارنة عينات اللبن البشري التي تم جمعها من مناطق مختلفة من خلال دراسة الاستكشاف العالمي للحليب البشري، والتي تضمنت أمهات أصحاء من الرضع المنفردين.

وأظهر المزيد من الاختبارات باستخدام نماذج القوارض وكذلك الخلايا العصبية البشرية أن ميو-إينوزيتول زاد من حجم وعدد الوصلات المشبكية بين الخلايا العصبية في الدماغ النامي، مما يشير إلى اتصال أقوى.

كما يقول المؤلف الكبير توماس بيدرير، وهو عالم كبير في مركز جين ماير لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة (HNRCA) في جامعة تافتس: “يتم توجيه عملية تكوين وصقل اتصال الدماغ منذ الولادة بالقوى الجينية والبيئية بالإضافة إلى الخبرات البشرية. إن تأثير هذه العوامل مهم بشكل خاص في مرحلتين من الحياة – أثناء الطفولة، وبعد ذلك في الحياة مع تقدم العمر وفقدان نقاط الاشتباك العصبي تدريجياً”.

إن النظام الغذائي هو أحد القوى البيئية التي توفر العديد من الفرص للدراسة. ففي مرحلة الطفولة المبكرة، قد يكون الدماغ حساسًا بشكل خاص للعوامل الغذائية لأن الحاجز الدموي الدماغي أكثر نفاذية، ويمكن للجزيئات الصغيرة التي يتم تناولها كغذاء أن تنتقل بسهولة أكبر من الدم إلى الدماغ.

يقول بيدرير: “بصفتي عالمًا في علم الأعصاب، من المثير للاهتمام بالنسبة لي مدى عمق تأثيرات المغذيات الدقيقة على الدماغ. إنه لأمر مدهش أيضًا مدى تعقيد وغنى حليب الثدي البشري، وأعتقد الآن أنه من الممكن تصور أن تركيبته تتغير ديناميكيًا لدعم المراحل المختلفة لنمو دماغ الرضيع”.

كما تشير المستويات المماثلة من ميو-إينوزيتول عبر النساء في مواقع جغرافية مختلفة جدًا إلى دوره المهم بشكل عام في نمو الدماغ البشري، كما يقول.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها آخرون أن مستويات الإينوزيتول في الدماغ تنخفض بمرور الوقت مع نمو الأطفال. في البالغين، تم العثور على مستويات إينوزيتول في الدماغ أقل من الطبيعي في المرضى الذين يعانون من اضطرابات اكتئابية كبيرة ومرض ثنائي القطب. وتم ربط التغيرات الجينية في ناقلات ميو-إينوزيتول بالفصام. في المقابل، في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون والمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر ومتلازمة داون، تم تحديد تراكمات ميو-إينوزيتول أعلى من الطبيعي.

يقول بيدرير: “تشير الأبحاث الحالية إلى أنه في الظروف التي تكون فيها الرضاعة الطبيعية غير ممكنة، فقد يكون من المفيد زيادة مستويات ميو-إينوزيتول في حليب الأطفال”.

ومع ذلك ، يصرح بيدرير إنه من السابق لأوانه التوصية بأن يستهلك البالغون المزيد من ميو-إينوزيتول، والتي يمكن العثور عليها بكميات كبيرة في بعض الحبوب والفاصوليا والنخالة والحمضيات والشمام ولكنها غير موجودة بكميات كبيرة في حليب البقر. ويضيف: “لا نعرف سبب انخفاض مستويات الإينوزيتول لدى البالغين المصابين بحالات نفسية معينة، أو أعلى لدى المصابين بأمراض أخرى معينة”.