كيف يمكن علاج احتباس الغازات في البطن؟

قد يصيب احتباس الغازات في البطن أي شخص بأي وقت وأي مرحلة من العمر، وهو لا يعتبر مرضاً بحد ذاته إنما حالة صحية تصيب المعدة والأمعاء نتيجة عوامل عدة تطرأ على حياتنا اليومية.

ويشعر المصاب باحتباس الغازات بامتلاء المعدة وانتفاخ البطن. أما العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى احتباس الغازات، فتشمل بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ “المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا:

– ابتلاع الهواء

– الإمساك

– ارتجاع المريء

– متلازمة القولون المتهيج

– عدم تحمل اللاكتوز ومشاكل في عملية هضم الأطعمة الأخرى

– الإفراط بالأكل

– زيادة الوزن

– فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

– تناول الأدوية المعالجة للسكري

– الإصابة بأمراض مثل أورام البطن، وسرطان المبيض، ومشاكل في عدم إنتاج البنكرياس لأنزيمات كافية وأمراض الاضطرابات الهضمية، ومتلازمة الإغراق.

ولكن يبقى احتباس الغازات في البطن حالة صحية يمكن معالجتها من دون دواء من خلال اتباع حيل منزلية تساعد على التخلص من الغازات، خصوصاً تلك الناتجة عن مشاكل صحية طفيفة أو أمراض غير مزمنة.

ووفقاً لموقع “المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا، فإنه يمكن اتباع الأساليب التالية كعلاج منزلي من دون دواء:

– نوعية الطعام: يُنصح بتجنب العلكة، والمشروبات الغازية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالفركتوز والسوربيتول، وهو من أنواع السكريات الكحولية، والمأكولات التي تنتج الغاز في الأمعاء مثل الكرنب والملفوف، واللفت، والفاصولياء، والعدس. كذلك، يجب عدم تناول الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان لاحتوائه على اللاكتوز، وبعض أنواع الكربوهيدرات المسببة لإنتاج الغاز في الأمعاء أيضاً.

– يُنصح بعدم تناول الطعام: بسرعة.

– يُنصح بالتوقف عن التدخين، إذ قد يساعد في معالجة احتباس الغازات.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص في حال كانت الأعراض مؤلمة جداً ولم تنجح أي من هذه الحيل لعلاج احتباس الغازات في البطن من دون دواء.