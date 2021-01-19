لإطلاق معهد للمضادات الحيوية ... جامعة أكسفورد تتلقى 100 مليون جنيه إسترليني

تبرّعت شركة إينيوس بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لجامعة أكسفورد، لإطلاق معهد المضادات الحيوية.

وسيتم استخدام المبلغ من شركة المواد الكيميائية إينيوس في تمويل أبحاث مضادات الميكروبات، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في أصل المضادات الحيوية بعد أن طوّر الأكاديميون استخدام البنسلين في الأربعينيات. وسيسعى الباحثون إلى تطوير عقاقير جديدة للحيوانات والبشر في أعقاب زيادة “الجراثيم الخارقة” المقاومة للمضادات الحيوية.

وتخطط الجامعة لأن يكون لديها أكثر من 50 عالم أبحاث ما بعد الدكتوراه يعملون في معهد إينيوس أكسفورد لمقاومة مضادات الميكروبات على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب عدد من طلاب الدكتوراه.

ويُشار إلى أنه بحلول عام 2050، من الممكن حدوث 10 ملايين حالة وفاة سنوياً بسبب عدم فعالية المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات في علاج الأمراض الشائعة.

وحذرت نائبة مستشارة جامعة أكسفورد البروفيسور لويز ريتشاردسون أن اتخاذ إجراء فوري لمعالجة هذه المسألة أمر حتمي، وقالت: “نحن نعلم أنه مع مرور كل عام، تصبح المضادات الحيوية البشرية أقل بسبب نمو المقاومة، لذلك من الضروري للغاية أن نتحرك، وأعتقد أن تأثير عدم الاستعداد للوباء يعزز أهمية التصرف قبل فوات الأوان.”

وأضافت “في كل مرة تجري فيها عملية جراحية، يكون العدوى الخطر الأكبر، لذلك يُمنح للأشخاص مضاد حيوي لمنع ذلك.”

وأعلن السير جيم راتكليف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إينيوس، إنه متحمس للشراكة مع الجامعة “لتسريع التقدم في مواجهة هذا التحدي العالمي الملح”.