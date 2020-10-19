لا تتناولوا هذه الفاكهة نهائيا على معدة فارغة

تلجأ معظم الناس التي تتبع نظاما غذائيا صحيا إلى تناول الفاكهة عوضا عن تناول الوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والسكريات، وتعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات خلال النهار لأنها تمد الجسم بالطاقة وتمنح شعورا بالشبع لساعات طويلة، لكن بعكس ما قد يظن البعض فإن الاستعاضة بالفاكهة ليست دائما خيارا صحيا، لما تؤثر سلبا على صحة الجسم.

ونصحت خبيرة التغذية الأمريكية، داريل جيوفر، بعدم تناول الموز في الصباح على معدة فارغة، فإن كان ولا بد من تناول الفاكهة، فتنصح الخبيرة بتناول تفاحة أو كمثرى ” إجاص” مثلا، حسبما ذكر موقع “birdie”.

وأرجعت الخبيرة تحذيرها من تناول الموز، إلى احتوائه على كمية كبيرة من السكر مقارنة بفاكهة أخرى مثل التفاح والكمثرى، حيث يمكن وصف الموز بـ”قنبلة سكر”.

وأوضحت أن الموز يزوِد الجسم بالطاقة بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضا بسرعة، لكنه يعاود الانخفاض بسرعة أيضا، لكن بالنسبة للرياضيين الذين يحتاجون للطاقة بسرعة فإن تناول الموز في الصباح يكون مفيدا ويمكن أن يمدهم بالطاقة اللازمة.

ورأى خبراء الصحة أنه بعد ذلك يشعر المرء من جديد بالجوع قبل أن يحين موعد وجبة الغداء، ويترافق الجوع مع الشعور بالتعب، لذلك ليس من المناسب تناول الموز وسد الجوع حتى موعد وجبة الغداء.

يشار إلى أن ذلك التحذير لا يعني الاستغناء تماما عن تناول الموز، لكن فقط تجنب تناولها على معدة فارغة، حيث يحتوي على مواد غذائية مهمة يحتاجها الجسم، مثل فيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيزيوم، وهذه المواد الضرورية يستفيد منها الجسم بتناول الموز مع أشياء أخرى مثل المكسرات والزبادي.