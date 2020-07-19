لا تستخف بهذه الأعراض.. فهي إنذار مبكر لمرض السكري

تختلف اعراض مرض السكر تبعا لنوع السكري ، ويعد مرض السكري حالة مزمنة يتم تشخيصها بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي، ومع ذلك يعاني بعض الأشخاص المصابين بالسكري أيضا من أعراض أخرى قد تكون إنذارا مبكرا للإصابة بالمرض.

وفيما يلي مجموعة من الأعراض المبكرة لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها، وهي على النحو التالي.

الجوع المفرط

يعاني مريض السكري في بادئ الأمر من الجوع المفرط، نظرا لأن الجسم لم يعد ينتج الأنسولين بشكل صحيح، ويعتبر الأنسولين الهرمون الذي يساعد الجسم على تكسير السكريات الموجودة في الطعام وتحويله إلى طاقة.

لكن، عندما لا يتوفر الأنسولين أو لا يعمل بشكل صحيح داخل الجسم، لا يحصل المريض على الطاقة من الطعام الذي يتناوله، ويتسبب ذلك في الشعور بالجوع، حتى عند تناول الطعام.

كثرة التبول

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، تبدأ الكلى بالتخلص من السكر في البول ويملأ الماء الزائد المثانة بشكل أسرع، ما يتسبب في الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

زيادة العطش

يشعر مريض السكري أيضا بالعطش المتزايد نظرا لكثرة التبول. وكثير من مرضى السكري يعوضون ذلك بشرب المزيد من الماء للتغلب على العطش.

وإذا كنت لا تشرب ما يكفي أو تشرب مشروبات سكرية، فقد تواجه أعراضا إضافية للجفاف، بما في ذلك جفاف الفم أو عدم وضوح الرؤية، وعادة ما يعني جفاف الفم أو عدم وضوح الرؤية ارتفاع مستويات الجلوكوز بالفعل.