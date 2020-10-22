لا يمكن لتجارب لقاح COVID-19 أن تخبرنا ما إذا كانت ستنقذ الأرواح أو لا

يتم الترحيب باللقاحات كحل لوباء COVID-19 ، لكن تجارب اللقاح الجارية حالياً ليست مصممة لتخبرنا عما إذا كانت ستنقذ الأرواح ، وفقاً لما ذكره بيتر دوشي ، المحرر المساعد في BMJ .

أصبحت العديد من تجارب لقاح COVID-19 الآن في مرحلتها الأكثر تقدماً (المرحلة 3) ، ولكن ماذا يعني بالضبط عندما يتم إعلان اللقاح “فعالاً” ؟

قد يفترض الكثيرون أن دراسات المرحلة 3 الناجحة ستعني أنه لدينا طريقة مثبتة لمنع الناس من الإصابة بالمرض والموت من COVID-19. وطريقة قوية لمقاطعة انتقال الفيروس.

يقول دوشي رغم ذلك، فإنه لم يتمّ تعيين تجارب المرحلة الحالية 3 في الواقع لإثبات أيّ منها، ويضيف:

“لم يتم تصميم أي من التجارب الجارية حالياً للكشف عن انخفاض في أي نتيجة خطيرة مثل دخول المستشفيات ، واستخدام العناية المركزة ، أو الوفيات. كما لم يتم دراسة اللقاحات لتحديد ما إذا كانت يمكن أن تقاطع انتقال الفيروس”.

ويوضح أن جميع تجارب المرحلة 3 الجارية التي تم إصدار تفاصيلها تقيم مرضاً خفيفاً وليس شديداً-وستكون قادرة على الإبلاغ عن النتائج النهائية بمجرد ظهور أعراض لدى 150 من المشاركين تقريباً.

في تجارب Pfizer و Moderna ، على سبيل المثال ، فإن الأفراد الذين يعانون فقط من السعال والتي كانت اختباراتهم المخبرية إيجابية سيجعلون تلك التجارب أقرب إلى النهاية.

ومع ذلك ، يجادل دوشي بأن مصنعي اللقاحات لم يفعلوا الكثير لتبديد الفكرة القائلة بأن COVID-19 الشديد هو ما تم تقييمه.

Moderna ، على سبيل المثال ، سمّت المستشفيات بأنها “نقطة نهاية ثانوية رئيسية” في تصريحات لوسائل الإعلام. لكن تال زاكس ، كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا ، أخبر BMJ أن تجاربهم تفتقر إلى القوة الإحصائية الكافية لتقييم نقطة النهاية هذه.

جزء من السبب قد يكون الأرقام ، يقول دوشي. نظراً لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من عدوى COVID-19 تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط ، فإن التجارب التي تشمل 30,000 مريض أو أكثر ستظهر حالات قليلة نسبياً من المرض الشديد.

ويضيف:” إن حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن COVID-19 هي ببساطة غير شائعة جداً بين السكان الذين تتم دراستهم للحصول على لقاح فعال لإثبات اختلافات ذات دلالة إحصائية في تجربة 30,000 شخص”. “وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بما إذا كان يمكن أن ينقذ الأرواح أو يمنع انتقال العدوى: لم يتم تصميم التجارب لمعرفة ذلك.”

يؤكد زاكس أنّ تجارب Moderna لن تثبت الوقاية من دخول المستشفى لأن حجم ومدة التجارب سيحتاجان إلى زيادة كبيرة في جمع المعلومات الضرورية. وقال لـ BMJ:” لا أعتقد أن أياً من هذه الأمور مقبول في ظلّ الحاجة العامة الحالية إلى معرفة أن اللقاح يعمل على وجه السرعة”.

تم تصميم تجربة Moderna لمعرفة ما إذا كان اللقاح يمكن أن يمنع مرض COVID-19 ، كما يقول زاكس. مثل فايزر وجونسون وجونسون ، صممت Moderna دراستها للكشف عن الحد النسبي للمخاطر بنسبة 30 ٪ على الأقل في المشاركين الذين يطورون COVID-19 المؤكد في المختبر ، بما يتفق مع FDA والإرشادات الدولية.

يشير زاكس أيضاً إلى لقاحات الأنفلونزا ، قائلاً إنها تحمي من الأمراض الشديدة أفضل من الأمراض الخفيفة. “بالنسبة إلى Moderna ، الأمر نفسه بالنسبة لـ COVID-19: إذا تبين أن لقاحهم يقلل من أعراض COVID-19 ، فسوف يشعرون بالثقة في أنه يحمي أيضاً من النتائج الخطيرة” ، قال دوشي.

لكن دوشي يثير قضية مهمة أخرى-يبدو أن القليل من تجارب اللقاح الحالية أو ربما لا شيء منها مصمم لمعرفة ما إذا كانت ذات فائدة لكبار السن ، على الرغم من ضعفهم الواضح لـ COVID-19.

ويحذّر من أنه إذا لم يتم تسجيل كبار السن الضعفاء في تجارب اللقاحات بأعداد كافية لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في الحالات في هذه الفئة من السكان ، “يمكن أن يكون هناك أساس ضئيل ليكون هناك أي فائدة من استخدامه ضد دخول المستشفى أو الوفيات.

يقول دوشي إنه لا يزال لدينا الوقت للدعوة إلى إجراء تغييرات لضمان معالجة التجارب الجارية، للأسئلة التي يحتاج معظمها إلى إجابة.

على سبيل المثال ، لماذا تم استبعاد الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والنساء الحوامل إلى حد كبير ؛ وما إذا كان قد تم اختيار نقطة النهاية الأولية الصحيحة ؛ وما إذا كان يتم تقييم السلامة بشكل كاف ؛ وما إذا كان يتم معالجة الثغرات في فهمنا لكيفية استجابة نظام المناعة لدينا لـ COVID-19.

ويتابع: “ربما لم يتم تصميم تجارب لقاح COVID-19 من خلال مدخلاتنا، ولكن لم يفت الأوان بعد لأن يكون لدينا رأي وأن نعدل مساراتهم مع وجود رهانات عالية ، نحتاج إلى كل العيون على سطح السفينة”.