لتجنب انسداد الشرايين.. ابتعد عن هذه الأطعمة

أكدت العديد من الأبحاث أن هناك أطعمة قد تسد الشرايين إذا كنت تتناولها طوال الوقت، لذا يجب الحد منها، ويحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم اللويحات وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية في الجسم، وتسمى هذه الحالة “بتصلب الشرايين” وتؤثر على كل جزء من الجسم تقريبًا بما في ذلك الشرايين في القلب والدماغ والذراعين والساقين والحوض والكلى.

وفيما يلي نوضح لكم أبرز 4 أطعمة تسد الشرايين والأوعية الدموية، وفق ما أورد موقع “eatthis”.

1. السمن:

متعددة الاستخدام بداية من خبز الحلويات إلى إضافة نكهة إلى الأطباق اللذيذة، ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لها هو أن المستويات العالية من الدهون المشبعة الموجودة بها تؤدي إلى انسداد الشرايين والأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول الضارة إذا تم تناولها بإفراط.

2. البسكويت:

يفضل البعض تناول البسكويت كوجبة لذيذة وخفيفة طوال اليوم، وفي حين أنه قد يبدو غير ضار إلا أنه غالبًا ما يكون مليئا بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن الزبدة والقشدة والملح والسكر تجعله غني بالدهون المشبعة والصوديوم، وهما شيئان يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واستهلاك مصادر الدهون المتحولة التي تم ربطها بتصلب الشرايين وعواقب صحية خطيرة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

تظهر الأبحاث أن هناك أطعمة قد تسد الشرايين إذا كنت تتناولها طوال الوقت، لذا يجب الحد منها، ويحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم اللويحات وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية في الجسم، وتسمى هذه الحالة “بتصلب الشرايين” وتؤثر على كل جزء من الجسم تقريبًا بما في ذلك الشرايين في القلب والدماغ والذراعين والساقين والحوض والكلى.

3. حليب كامل وجبن:

يتم استخدام منتجات الألبان بشكل متكرر في العديد من الوصفات، ولكن يؤدي تناول الكثير من هذه المنتجات إلى انسداد الشرايين، وهو ما يمثل السبب الرئيسي للسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

4. الأطعمة المقلية:

القلي العميق يشكل مخاطر كبيرة على صحتك، وذلك لأنه يغطي الطعام بالدهون والزيوت غير الصحية التي تساهم في انسداد الشرايين وارتفاع الدهون والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.