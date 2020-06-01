لتحمي نفسك من السكتة الدماغية.. تجنب هذه الأطعمة

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يمكن لنظام غذائي متوازن تقليل احتمالية الإصابة بحالات طبية تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مثل: ضغط الدم المرتفع، وارتفاع الكوليسترول، وداء السكري، والأمراض القلبية، والسمنة.

كما يمكن منع ما يصل إلى 80 % من السكتات الدماغية من خلال التغييرات الصحية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

تساهم خيارات النظام الغذائي غير الصحي في سوء الصحة وتطور الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا هناك عدد من الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع حدوث ذلك، وهي:

السكر المكرر

يوجد السكر المكرر عادة في الصودا والسكاكر والحلويات الأخرى؛ إذ يزيد السكر المكرر من الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون التي تخزن السعرات الحرارية، ويقلل مستويات الكوليسترول عالي الكثافة الزائد إلى الكبد حيث يتم تفتيته، كما أن الاستهلاك المفرط للسكر المكرر يزيد من وزن الجسم والكوليسترول.

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة في السمن والأطعمة المقلية والمعجنات، وهي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق زيادة مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، الذي يسبب تراكم اللويحات في الشرايين، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب.

الدهون المشبعة

تحتوي اللحوم الحمراء أو المصنعة ومنتجات الألبان وجوز الهند وزيت النخيل على الدهون المشبعة، التي تساهم في مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

وقد تؤدي مقاومة الأنسولين إلى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تحدث فيها السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الـ 2 في وقت واحد.

الصوديوم

الصوديوم مكون طبيعي في الجسم، لكن الأطعمة المعلبة والمعالجة والسريعة تحتوي على كميات كبيرة منه، ويؤدي الصوديوم المفرط إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

تغييرات غذائية صحية

ينصح البالغون باستهلاك 25-35 غراما من الألياف يوميا، إذ يمكن العثور عليها في الحبوب الكاملة والفواكه، والخضراوات والبقوليات والمكسرات، والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

كما أن تناول الفواكه والخضراوات ضروري -أيضا- للحفاظ على نظام غذائي متوازن؛ إذ تعمل مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفواكه والخضراوات على تقليل ضغط الدم والالتهاب عن طريق مقاومة الجذور الحرة، وهي الخلايا التي تتلف الجزيئات التي تتشكل بشكل طبيعي في الجسم.