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لتعزيز صحة القلب.. مارسوا هذه التمارين الرياضية يومياً!

منذ 7 ساعات
رياضة المشي

رياضة المشي

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كشفت أخصائية العلاج الطبيعي، هيلين ألكسندر، أن ممارسة تمارين الأيروبيك، وتمارين تقوية العضلات بالإضافة إلى تمارين التوازن والمرونة يومياً يمكنها المساعدة على تعزيز صحة القلب.

وقالت ألكسندر إن تمارين الأيروبيك تساعد القلب والجهاز الدوري على العمل بشكل أفضل بالإضافة إلى أنها تحسّن الصحة النفسية والنوم.

ولفتت ألكسندر إلى أن تمارين تقوية العضلات تعمل على تقوية الساقين والقدمين، ما يخفف الضغط على القلب.

وأوصت ألكسندر بعدم ممارسة هذه التمارين خاصةً في حال وجود مشاكل في القلب، مشددةً على أهمية استشارة الطبيب قبل القيام بأي نشاط بدني.

ونصحت ألكسندر بممارسة تمارين التوازن والمرونة التي تشمل اليوغا (Yoga) والبيلاتس (Pilates)، لأنها تعزز تمدد العضلات.

وأوصت ألكسندر الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم بتوخي الحذر عند ممارسة هذه التمارين، لأن الانتقال السريع من الجلوس إلى الوقوف أثناء ممارستها يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

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