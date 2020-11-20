لتقوية مناعتهم ضد كورونا … هذه النصائح لكبار السن

يحتاج كبار السن إلى عناية كبيرة بصحتهم لتقوية مناعتهم خشية إصابتهم بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى عدوى كورونا التي غالبا ما تصيب كبار السن وصغار السن وذلك لمناعتهم الضعيفة.

وأكدت الدكتورة دينا حفني، رئيسة وحدة التغذية العلاجية في مستشفي معهد ناصر للبحوث والعلاج في مصر، أن كبار السن يحتاجون وجبات متوازنة بشكل يومي، بحيث يتوافر فيها بروتين، ألياف، معادن، فيتامين، ومصادر الطاقة التي هي عبارة عن مشويات أو دهون صحية، وفقا لموقع “بوابة الأهرام”.

وقالت إن تعزيز مناعة كبار السن يعزز مناعتهم ضد الأمراض المزمنة والعدوى الفيروسية والتي من أخطرها حاليا فيروس كورونا.

وقدمت الطبيبة المصرية نصائح لكبار السن من أجل مناعة قوية، وهي تناولهم “4 حصص يومية”، عبارة عن “ثمرة تفاح، وثمرة موز، وثمرة برتقال، كوب فراولة لصغر حجم ثمرة الفراولة”، وتناول “5 حصص” من الخضراوات الطازجة “جزر، خيار، خس، بروكلي، فلفل الألوان”.

وأضافت أن كبار السن يمكنهم تقوية مناعتهم عن طريق تناول كمية معقولة من الحبوب “قمح كامل، شوفان”، إذ تعطيهم مصدرا للطاقة دون أن يرتفع السكر في الدم، بالإضافة أنها تساعد في توفير فيتامين “ب” بالجسم.

وقالت إنه يجب تناول اللحوم الحمراء مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول علي البروتين للجسم، واللحوم البيضاء مرتين أو ثلاثة أسبوعيا، بينما الدهون البيضاء التي يحتاجها الجسم يمكن أخذها من الأسماك “السالمون، والماكريل”، وزيت الزيتون، وزيت الذرة، والمكسرات.

وطالبت بضرورة تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا، وعصائر الليمون، بالإضافة إلي ضرورة تقليل استخدام الملح والسكر يوميا، بحيث لا تتعدى كمية الملح 5 غرامات على مدار اليوم، وتقليل المشروبات الغازية.

وأشارت إلى ضرورة تناول منتجات الألبان بشكل يومي لأنها تساعد في عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد، بالإضافة إلى ضرورة تناول كل الأشياء التي فيها فيتامين سي، مثل البرتقال، اليوسفي، والجوافة، والطماطم، والفلفل الرومي والألوان.

وأوضحت أن تناول الزنك مهم جدا لكبار السن، لأنه يساعد بدرجة كبيرة في تقوية جهاز المناعة.