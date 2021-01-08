لحياة أكثر سعادة …اقفلوا شاشاتكم وأجهزتكم وتنشقوا بعض الهواء النقي

تعتبر سنة 2020 من أسوأ السنوات التي مرت على البشرية، ففيها أمضينا معظم أوقاتنا في المنازل خلف الشاشات والأجهزة الإلكترونية بسبب انتشار الوباء، الأمر الذي أدى إلى تدهور الصحة النفسية لدى البعض.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

تظهر دراسة أن الخروج من المنزل وإيقاف تشغيل الأجهزة وقضاء وقت أقل أمام الشاشة يمكن أن يحسن مستويات السعادة أثناء فترة الإغلاق.

درس باحثون من جامعة أنجليا روسكين، 286 شخصاً من النمسا خلال إغلاق صارم في أبريل 2020 والذي حدّ من الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في الخارج.

ووجد الباحثون أن مستويات السعادة كانت أعلى عندما كان المشاركون يقضون بعض الوقت في الهواء الطلق وأقل عندما أمضوا المزيد من الوقت أمام الشاشة أو على جهاز.

يقول الفريق الذي يقف وراء الدراسة إنه يجب على الحكومات إخبار الناس عن أهمية الحصول على بعض الهواء النقي بدلاً من البقاء في منازلهم أثناء إغلاق كوفيد-19، لتحسين مزاجهم.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن قضاء الوقت في الهواء الطلق ، وخاصة في المساحات الخضراء ، يمكن أن يحسن الصحة العقلية من خلال تعزيز نظرة أكثر إيجابية للجسم.

دفع هذا الأكاديميين من أنجليا روسكين ، وجامعة كارل لاندستاينر في النمسا وجامعة بيردانا في ماليزيا إلى دراسة تأثير الخروج على المزاج أثناء الإغلاق الوطني القسري.

وقد نظروا أيضاً إلى تأثير وقت الشاشة اليومي (استخدام التلفزيون والكمبيوتر والهاتف الذكي) ومشاعر الوحدة على مزاج شخص ما أثناء فترة الإغلاق.

وقال البروفيسور فيرين سوامي ، المؤلف المشارك في الدراسة من أنجليا روسكين ، لـ MailOnline: “كل ما يمكننا قوله هو أن المشاركين كانوا أكثر سعادة عندما كانوا في الهواء الطلق مقارنة بالداخل ، بغض النظر عما كانوا يفعلون في الهواء الطلق.”

وقال سوامي لـ MailOnline: “بغض النظر عن كل شيء آخر ، كان قضاء “وقت شاشة يومي” أكبر مرتبطاً بمستويات أقل من السعادة (وبعبارة أخرى ، كان تأثير وقت الشاشة مستقلاً عن كونه في الداخل/في الهواء الطلق)”.

“وجدنا أيضاً أن زيادة وقت الشاشة اليومي كان مرتبطاً بمستويات أعلى من الشعور بالوحدة.”

كجزء من الدراسة تم قياس مستويات السعادة بين مجموعة من البالغين تتألف من 286 شخصاً، ثلاث مرات في اليوم على فترات عشوائية على مدى فترة 21 يوماً.

خلال وقت الدراسة ، كان المشاركون النمساويون ملتزمون بإغلاق وطني سمح لهم فقط بالخروج للقيام بأنشطة محددة بما في ذلك ممارسة الرياضة.

وقال البروفيسور سوامي إن عمليات الإغلاق يمكن أن تساعد في إبطاء انتقال كوفيد-19 ، لكن الأبحاث أظهرت أن فترات الإغلاق الطويلة تؤثر سلباً على الصحة العقلية.

لم يسأل الفريق عما كان يفعله الناس عندما كانوا في الخارج أثناء الإغلاق ولم يتمكنوا من استبعاد أن النشاط البدني هو الذي أعطى دفعة إيجابية – بدلاً من أن يكونوا في الهواء الطلق بشكل عام.

وقال سوامي: “على وجه الخصوص ، لا يمكننا استبعاد احتمال أن يكون المشاركون أكثر نشاطاً بدنيا ًأثناء وجودهم في الهواء الطلق و/أو أكثر استقراراً أثناء وجودهم في الداخل”.

وفي حديثه إلى MailOnline ، قال المؤلف: “ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن مجرد النشاط البدني يجب أن يغير بشكل كبير طبيعة النتائج التي توصلنا إليها.”

وأوضح سوامي: “نتائجنا مهمة في هذا السياق لأنها تظهر أن القدرة على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في ظل ظروف الإغلاق لها تأثير مفيد على الرفاهية النفسية”.

“إن التواجد في الهواء الطلق يوفر فرصاً للهروب من ضغوط البقاء في المنزل ، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الآخرين ، والانخراط في النشاط البدني – وكلها يمكن أن تحسن الصحة العقلية.”

وتابع قائلاً: “إن رسائل الصحة العامة التي تشجع على الحصول على بعض الهواء النقي بدلاً من البقاء في الداخل والتحديق في شاشاتنا يمكن أن تساعد حقاً في رفع مزاج الناس هذا الشتاء.’