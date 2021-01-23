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لخفض مستوى السكر في الدم... تناولوا المانغا

23 - يناير - 2021
مانغا

مانغا

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كشفت دراسة أمريكية أن فاكهة المانغا قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم وتحسين الحالة العامة للذين يعانون من النوع الثاني من السكري.

وأوضح الباحثون أن مادة البوليفينول الموجودة في المانغا، لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وفقاً لشبكة “روسيا اليوم” الإخبارية نقلاً عن صحيفة “Express”.

وأشاروا إلى أن فاكهة المانغا تحتوي على عدد من المركبات المعروفة النشطة بيولوجياً، مثل الكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية ومركبات مانجيفيرين الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتين.

وخلال الدراسة، اختار الباحثون المتطوعين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري وأضافوا إلى نظامهم الغذائي لب المانغا المجفف.

وبعد مضي بضعة أشهر انخفض مستوى السكر في دم المتطوعين، كما لاحظ الباحثون انخفاض نسبة الدهون في جسم غالبية المتطوعين.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن فاكهة المانغا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة.

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