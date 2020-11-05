لعلاج تساقط الشعر.. الخلّ يمنع البكتيريا ويساعد في زيادة النمو

مع الإغلاق العام الوشيك، قد يكون من الصعب العثور على علاجات للمساعدة في مكافحة تساقط شعرك. ووفقاً لخبراء الصحة ، يمكنك العثور على حلّ لمشكلتك في متجر البقالة. فهل فعلاً يمكن أن يساعد الخل في زيادة نمو شعرك؟

حيث أشارت دراسة طبية نشرها موقع “إكسبرس” إلى أنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة حالة تساقط الشعر ، يمكن أن يكون الخل أحد أكثر الطرق الطبيعية وغير المكلفة للمساعدة في تحفيز نمو الشعر.

وبالمقارنة مع منتجات الشعر التي يتم شراؤها من المتجر ، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون ضارة بالشعر على المدى الطويل ، فإن استخدام خل التفاح هو علاج طبيعي تماماً ينجح مع معظم الناس.

عندما يتم حجب بصيلات الشعر وحرمانها من الزيت ، تتراكم البكتيريا وتصبح الزيوت الصحية نادرة ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر وربما حتى الصلع.

لمنع أو إصلاح المسام المسدودة ، تم اقتراح استخدام خل التفاح لشطف فروة الرأس كون هذه العملية قد تساعد.

هذا العلاج الطبيعي لتساقط الشعر قد يحقق عجائب في فتح المسام وتعزيز نمو الشعر.

وتقول الدكتورة ديبرا جاليمان إن إضافة خل التفاح إلى روتين العناية بالشعر “سيساعد على الحفاظ على صحة فروة رأسك عن طريق درء البكتيريا والحفاظ على مستوى متوازن من الرقم الهيدروجيني”، وأضافت: “هذا سيحفز نمو الشعر.”

“بالطبع ، يجب مناقشة أي مخاوف تتعلق بتساقط الشعر مع طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية ، ولكن وجود أداة طبيعية رخيصة في ترسانتك لا يمكن أن يضر أيضاً.”

قالت Medical News Today: “يدعي بعض المدافعين أن خل التفاح يستحق مكاناً في روتين العناية بالشعر للجميع ، وذلك بفضل صلاحياته لتخفيف مجموعة متنوعة من حالات فروة الرأس ، بما في ذلك التقشير والقشرة والصدفية. وقال آخرون إنه يمكن أن يعزز نمو الشعر.”

“الشعر لديه مستوى رقم هيدروجيني مثالي بين أربعة وخمسة، ولكن العديد من الشامبو التجاري قد يعطل هذا.”

“نظرا لأن خل التفاح يحتوي على حموضة عالية ، فإنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني ، مما يجعل الشعر أكثر سلاسة وأقوى وألمع.”

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة ، تم التحقيق في مستويات الأس الهيدروجيني في الشامبو وكيف يمكن أن تؤثر على نمو الشعر والكسر.

وأشارت الدراسة: “يصف أطباء الجلد في أغلب الأحيان الشامبو لعلاج سقيفة الشعر واضطرابات فروة الرأس.”

“غالباً ما تركز وصفة منتجات العناية بالشعر على تحسين كثافة شعر فروة الرأس ، في حين تركز المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية على الوقاية من تلف الشعر.”

“قد يزيد الرقم الهيدروجيني القلوي من الشحنة الكهربائية السلبية لسطح ألياف الشعر ، وبالتالي يزيد من الاحتكاك بين الألياف وهذا قد يؤدي إلى تلف البشرة وكسر الألياف.”

زنظرا لأن خلّ التفاح يحتوي على حموضة عالية ، فقد يساعد في الحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني ، مما يجعل الشعر أكثر سلاسة وأقوى وزيادة نمو الشعر.

فخل التفاح هو في الغالب عصير التفاح ولكن بعد إضافة الخميرة ، فإنه يحول السكر في العصير إلى كحول، وتتعرف هذه العملية باسم التخمير.

حيث تحول البكتيريا الكحول إلى حمض حمضي ، وهذا ما يعطي الخل مذاقه الحامض ورائحته القوية.

خل التفاح له تاريخ طويل كعلاج منزلي و يستخدم لعلاج أمراض مثل التهاب الحلق ، والدوالي وحتى نمو الشعر.