لقاح “سبوتنيك في” الروسي الأفضل حتى اللحظة

مجهود كبير وضعه الروس في معركة إيجاد لقاح ضد فيروس هدد البشرية بأكملها، وساهم بعزلة دولية ليس لها مثيل في الألفية الأولى أو الثانية، خوف عالمي لم تتسبب به حربا أو أزمة بين الدول، لكن فعلها فيروسا مستجدا صدم الأطباء بعدم قدرتهم على توقيف انتشاره منذ ظهوره الاول في مدينة ووهان الصينية.

وفي هذا الصدد أفادت صحيفة ”موسكو تايمز“ الروسية بأن 85% من المتطوعين الروس، الذين تلقوا لقاح ”سبوتنيك في“ المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعتين، لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، وفقا للشركة المنتجة للقاح.

وجاء في تقرير للصحيفة نشر الاثنين، أن ”مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع للحكومة الروسية، أصبح الأول في العالم الذي يقوم بتسجيل لقاح كورونا في آب/أغسطس الماضي، قبل إجراء الاختبارات النهائية خلال الشهر التالي“.

وحسب الصحيفة، فإنه ”تم إجراء التجارب الخاصة باللقاح المضاد لكورونا، الذي تضمن اختبار سلامة وفاعلية اللقاح على المدى البعيد، على 40 ألف متطوع“.

ونقلت ”موسكو تايمز“ عن ألكسندر جنتسبرغ، مدير مركز ”غاماليا“ الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في تصريحات للتليفزيون الحكومي الروسي، قوله إن ”الآثار الجانبية للقاح سبوتنيك في، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 38، وصداعا وآلاما في العضلات“.

وأضاف جنتسبرغ أن ”هذه الأعراض لوحظت على 15% فقط ممن تلقوا اللقاح، من ضمن المتطوعين البالغ عددهم 40 ألف شخص، وأنه ليس من الصعب فهم أن 85% من المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح لم يعانوا على الإطلاق من أي أعراض جانبية أو متاعب أخرى“.

وبحسب تقديرات جنتسبرغ“، فإن ”19 ألف روسي حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح (سبوتنيك في)، في حين حصل 6 آلاف آخرين على الجرعتين“.

ووفقا للصحيفة فإن ”تلك النتائج تتسق مع ما تم ملاحظته خلال المراحل الأولى من الاختبارات النهائية التي تمت على لقاح (سبوتنيك في)، إذ اشتكى 15% من 300 متطوع من ضعف وآلام في العضلات وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة“

وأوضحت أن ”العديد من المسؤولين الروس البارزين شاركوا في حملة التطوع الخاصة بالحصول على اللقاح، في الوقت الذي أكدت فيه 50 دولة رغبتها أو تطلعها للحصول على اللقاح“.

ويقوم باحثون روس بدعم حكومي، بتطوير لقاحين آخرين لفيروس ”كوفيد 19″، وهما يخضعان لمراحل مختلفة من الموافقات الحكومية والتجارب السريرية، ورغم ذلك، فإن استطلاع الرأي يشير إلى أن نصف المواطنين الروس لا يخططون للحصول على لقاح ”سبوتنيك في“.