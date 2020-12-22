لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا يظهر فعالية تتجاوز 50%

أظهرت نتائج تجارب المراحل الأخيرة للقاح كوفيد-19 التابع لشركة سينوفاك بايوتيك في البرازيل فعالية تجاوزت 50٪ ،إذ يأمل العلماء أن يساعد اللقاح الصيني في مكافحة الوباء في الدول النامية .

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مشاركين في تطويره ، أن نتائج اللقاح تمهد الطريق لإمكانية منحه الضوء الأخضر للاستخدام .

وتقول وول ستريت جورنال إن البرازيل هي الدولة الأولى التي أكملت تجارب المراحل الثلاثة للقاح الشركة الصينية، والذي يتم اختباره أيضا في إندونيسيا وتركيا.

وفيما يتعلق بإجراء التجارب السريرية لسينوفاك خارج الدولة الشيوعية، أوضحت الصحيفة الأميركية أنه “بسيطرة الصين نسبيا على مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، كان على مطوري اللقاحات في البلاد إجراء تجاربهم السريرية في الخارج”.

وقال أشخاص شاركوا في التجارب البرازيلية، التي أكملت المرحلة الثالثة الأسبوع الماضي، لصحيفة وول ستريت جورنال إن النتائج أظهرت أن فعالية لقاح فيروس كورونا تجاوزت 50٪، وهو الحد الذي يعتبره العلماء الدوليون قابلا للتطبيق.

ويتوقع العلماء الذين يتتبعون تطوير اللقاح أن يظهر فعالية مماثلة للقاحات كوفيد-19 الأخرى التي بلغت نسبتها 95٪ في التجارب.

وقال دومينغوس ألفيس، الأستاذ في كلية ريبيراو بريتو الطبية في ساو باولو والمتخصص في تحليل البيانات الصحية: “يأمل الجميع في تحقيق فعالية أعلى من 90٪. كانت نتائج المراحل الأولى من التجارب جيدة جدا”.

ويستعد معهد بوتانتان البرازيلي، وهو مركز الأبحاث المدعوم من حكومة ولاية ساو باولو التي كانت تختبر فيروس كورونا، للإعلان عن معدل فعالية اللقاح، الأربعاء.

وبينما تشتري الدول الغنية جرعات من لقاحات شركات الأدوية الغربية، تعلق البلدان الفقيرة آمالها على الصين. كما أنه يمكن الاحتفاظ بلقاح سينوفاك في ثلاجة عادية عند درجة حرارة تتراوح بين حوالي 36 و46 درجة فهرنهايت، مما يسهل نقله وتخزينه في المناطق الأقل نموا.

وقاد حاكم ساو باولو جواو دوريا التطوير البرازيلي للقاح الصيني، والذي من المتوقع أن يكون أول لقاح معتمد للاستخدام في الدولة الأميركية اللاتينية الأكثر تضررا من الفيروس.

وسجلت البرازيل أكثر من 187 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 حتى الآن، وتواصل الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الحالات الجديدة كل يوم، مما جعلها أرضا مثالية لاختبار اللقاحات.