استمع لاذاعتنا

للتخلص من الكرش في 20 يوما.. إليك 4 وصفات من الكمون

منذ 20 دقيقة
فوائد صحية متعددة للكمون

فوائد صحية متعددة للكمون

A A A
طباعة المقال

للكمون العديد من الفوائد الصحية المختلفة ، إذ يعد من التوابل الشائع استخدامها عند تحضير الطعام، حيث يمتاز بمذاق خاص جدا ويعطي للطعام نكهة رائعة.

وقدم موقع “بولدسكاي”، مجموعة من النصائح للتخلص من الدهون الزائدة، وخاصة في منطقة البطن، من خلال تناول الكمون.

وقال الموقع: “يمكنك التخلص من دهون البطن في غضون 20 يوما فقط عن طريق تناول الكمون بانتظام”.

وأشار إلى أن دراسة أجريت على 88 سيدة بدينة، أثبتت أن تناول الكمون، فعال للغاية في التخلص من الوزن الزائد.

وأرجع الموقع ذلك إلى أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة من خلال زيادة معدل التمثيل الغذائي والهضم.

وقدم الموقع 4 وصفات مختلفة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها:

مشروب الكمون

يحضر بنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل وتغلي البذور في الصباح، ثم يصفى لإزالة البذور، ونضيف إلى المشروب نصف ليمونة.

ويشرب على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بشكل سريع.

كمون بالزبادي

نضيف ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 جرامات من الزبادي، ويتم تناوله يوميا.

كمون بالعسل

نذيب 3 جرامات من مسحوق الكمون في الماء، ثم نضيف إليه بضع قطرات من العسل، ليشرب يوميا.

الكمون مع الليمون والزنجبيل

هذه واحدة من أكثر الطرق الفعالة لإنقاص الوزن، والتي تتم بإضافة بذور الكمون لطبق من الخضراوات، مع إضافة الليمون والزنجبيل، ثم تتناول الطبق في العشاء.

    المزيد من الصحة

    لقاح كورونا الفعال..متى نحصل عليه
    احذروا من شرب الكحول بعد تلقي لقاح كورونا
    قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
    المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
    شراب الكمون
    هذه الوصفات من الكمون تقضي على دهون البطن خلال 20 يوما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    كورونا يرواغ من جديدة بسلالة متحورة أكثر فتكا
    كورونا
    وفيات وإصابات سلالة كورونا المتحورة سترتفع في 2021.. إلا إذا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين