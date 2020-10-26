للتغلب على فطريات الجلد إليكم هذه العلاجات المنزلية

ذكر موقع ”أونلي ماي هيلث“، أن عدوى الفطريات الجلدية يمكن ان تنتقل من شخص لآخر وتسبب احمرارا وتقشيرا، وتقرح الجلد والحكة، وتشوه وهشاشة الأظافر المصابة والشعر الهش، كما يمكن أن تحدث هذه العدوى في العديد من مناطق الجسم، ولكن في بعض الأحيان في مكان واحد فقط.

وذكر الموقع أن الالتهابات الفطرية على الجلد ليست خطيرة للغاية لكن إذا دخلت الدم، فقد تكون خطيرة على صحتك، والعلاجات المنزلية مفيدة لعلاج تلك العدوى الفطرية، موردا بعض العلاجات المنزلية للعدوى الفطرية.

زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند كعامل قوي مضاد للفطريات، فوضعه على الجلد يجعله دواء موضعيا جيدا وآمنا، ويمكن أن يكون زيت جوز الهند مفيدا أيضا في علاج سعفة فروة الرأس، ويمكنك استخدامه على البشرة ثلاث مرات في اليوم.

الثوم

الأشخاص الذين يتناولون الثوم يوميا سيكونون أقل عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية، إذ يحتوي على أعشاب مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات.

خذ قطعتين من الثوم مع القليل من زيت الزيتون واصنع عجينة، ضعها على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة، ستحصل على نتائج جيدة خلال أسبوع أو أسبوعين.

جل الصبار

يستخدم الصبار بشكل شائع لتهدئة الجلد المتهيج والطفح الجلدي، كما أنه عامل شفاء للعدوى الفطرية، إنه أحد أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها في المنزل، فقط قم بوضعه على المنطقة المصابة كل يوم وشاهد النتائج.

أوراق النيم

النيم معروف أيضا بصفاته العلاجية، حتى أنه يستخدم لإزالة حب الشباب والجلد الخشن، وأثبتت أوراق النيم فعاليتها لأنها تحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومفيدة جدا للبشرة.

ما عليك سوى شطف المنطقة المصابة بماء النيم لمدة 3-4 دقائق على الأقل.

الزنجبيل

يرتبط الزنجبيل أيضا بالعدوى الفطرية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، ولا ينبغي استخدام هذا العلاج الطبيعي كعجينة، ولكن يمكن تناوله من خلال وجبتك بدلا من ذلك.