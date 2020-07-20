لماذا عليك الاستحمام بالماء البارد ؟

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إذا كنت من ممارسي الرياضة بشكل منتظم، فحتما المياه الباردة هي خيارك الأول عند الاستحمام لتعديل حرارة الجسم بعد المجهود الذي بذلته في التمارين، أما إذا تفضل المياه الساخنة أكثر، فإليك فوائد المياه الباردة السحرية على الجسد.

أظهرت دراسات أن الاستحمام بالماء البارد، له فوائد كثيرة، قد تجعله حلا “سحريا” للعديد من المشاكل الجسدية.

ونشر موقع “باور أوف بوزيتفتي” الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على أبرز الفوائد الصحية للاستحمام بالماء البارد. موضحا أن الاستحمام بالماء البارد من شأنه أن يعزز صحتك العقلية والبدنية بشكل عام.

وذكر الموقع أن الحمام البارد يساعد الجسم على التعامل مع التوتر بشكل أفضل عند تعرضه لظروف قاسية، ويعزز صحة الشعر والجلد عن طريق تضييق المسام وتحفيز نمو بصيلات الشعر. وهو يعد من الحلول الناجعة لضمان الاستفاقة صباحا، لدرجة أنك قد لا تحتاج إلى احتساء القهوة.

ووفقا لموقع “بريفينشن” الطبي، فإن الاستحمام بالماء البارد قبل التمارين الرياضية، قد يصنع “العجائب”.

ويقول دوغ كاسا، الرئيس التنفيذي لمعهد كوري سترينغر: “ليس هناك شك في أن أدائك يمكن أن يكون أفضل في التمارين، وأنك ستكون أكثر أمانا، لو استحممت بالماء البارد”.

وأظهرت دراسة جديدة في دورية أميركا الشمالية للعلوم الطبية، أن الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين مباشرة، يوفر الراحة من الألم والالتهاب، ويعطي كافة أنظمة الجسم دفعة تقريبا.

وومن فوائد الحمام البارد:

تعزيز الدورة الدموية في الجهاز اللمفاوي

أشار الموقع إلى أن الجهاز اللمفاوي يحتوي على أوعية تساعد على تخليص الجسم من والميكروبات.

وبما أن الجهاز اللمفاوي يساعد الجسم على التنظيف الذاتي، يمكن أن تؤدي كمية كبيرة من السموم إلى تعطيل هذا النظام الحساس وغالبًا ما يؤدي نظام الحياة المستقر إلى تراكم السموم واحتباس السوائل في الجسم.

ومن خلال الاستحمام بالماء البارد، تنقبض الأوعية اللمفاوية مما يجعل الجهاز اللمفاوي يضخ السوائل اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم وبالتالي إزالة السموم. بالإضافة، أنه يخفف التهاب العضلات، ويجعلك تشعر بالسعادة،

فوائد ذهنية

وبما أن الجهاز اللمفاوي يساعد الجسم على التنظيف الذاتي، يمكن أن تؤدي كمية كبيرة من السموم إلى تعطيل هذا النظام الحساس وغالبًا ما يؤدي نظام الحياة المستقر إلى تراكم السموم واحتباس السوائل في الجسم.

ومن خلال الاستحمام بالماء البارد، تنقبض الأوعية اللمفاوية مما يجعل الجهاز اللمفاوي يضخ السوائل اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم وبالتالي إزالة النفايات.

ما هي درجة البرودة المطلوبة؟

ويشير كاسا إلى أنه لا توجد درجة حرارة منخفضة معينة للاستحمام البارد، ولكن بشكل عام، كلما كان الماء أبرد كلما كان أفضل، وكلما استطعت تحمله بشكل أفضل.

وقال كاسا: “ما لا تريد القيام به هو تحويل الصنبور بالكامل إلى الجانب البارد، لينتهي بك الأمر إلى الارتعاش استخدام المزيد من الطاقة تحت الماء.