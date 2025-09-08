لماذا يتساقط شعرك أكثر في الخريف؟

تساقط للشعر على وسادتك أو أثناء الاستحمام في أوقات معينة من السنة، يعرف باسم تساقط الشعر الموسمي وهو ظاهرة طبيعية، حيث يتساقط الشعر أكثر من المعتاد خلال أوقات معينة من السنة، وخاصةً في الصيف والخريف.

فهم دورة نمو الشعر

ـ مرحلة النمو (Anagen): نمو نشط للشعر يستمر لسنوات.

ـ مرحلة الكاتاجين (المرحلة الانتقالية): مرحلة قصيرة يتوقف فيها النمو.

ـ مرحلة الراحة/التساقط: يتساقط الشعر في النهاية.

عادةً، يكون حوالي 85-90% من الشعر في طور النمو، بينما يكون 10-15% في طور التيلوجين، ولكن خلال التغيرات الموسمية، قد يدخل عدد أكبر من الشعر في طور التيلوجين في وقت واحد، مما يزيد من التساقط المرئي.

وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth”، فحصت دراسة نشرت فى مجلة الأمراض الجلدية، أكثر من 800 امرأة، وأفدن بأن تساقط الشعر يحدث بشكل أكبر في الصيف وأوائل الخريف، ولاحظ الباحثون زيادة في نمو الشعر في مرحلة التيلوجين خلال أشهر الصيف وأوائل الخريف، يليه تساقط بعد بضعة أشهر.

متى يحدث التساقط الموسمي ولماذا؟

من أواخر الصيف إلى الخريف

وجدت دراسة شملت أكثر من 800 امرأة ارتفاعًا في تساقط الشعر في مرحلة الراحة (التيلوجين) خلال الصيف، والذي بلغ ذروته في أواخر الصيف، ثم ازداد تساقطه مع حلول الخريف، وهذا التأخر ليس مفاجئًا، لأن تساقط الشعر في مرحلة الراحة عادةً ما يكون بعد عدة أشهر.

المحفزات البيئية

يمكن لحروق الشمس والتعرض للأشعة فوق البنفسجية في الصيف أن يدفع الشعر إلى مرحلة الراحة، مما يتسبب في تساقطه في الخريف.

يمكن أن يؤدي الطقس الجاف والبارد في الشتاء إلى جفاف فروة رأسك وشعرك، مما يؤدي إلى تقصفه وتساقطه.

العوامل الهرمونية والبيولوجية

يمكن أن يؤثر الميلاتونين وتحولات النهار على توقيت دورة الشعر؛ كما يمكن أن تؤدي الأيام الأقصر إلى تغيير نشاط بصيلات الشعر.

نظرية التطور: يمكن للإنسان أن يحتفظ بشعر أكثر كثافة في الصيف للحماية من الشمس، ثم يتخلص منه بشكل طبيعي في الخريف ليصبح الموسم أقل ثقلاً.

تنخفض مستويات فيتامين د في الشتاء والخريف، مما يجعل بصيلات الشعر أضعف ويتسبب في تساقط الشعر بشكل أكثر وضوحًا.

متى يكون تساقط الشعر الموسمي أمرًا طبيعيًا ومتى يجب الحذر

عادةً ما يستمر تساقط الشعر الموسمي من بضعة أسابيع إلى شهرين فقط، وينمو الشعر عادةً من تلقاء نفسه، ومع ذلك، إذا استمر التساقط لأكثر من ثلاثة أشهر، أو ظهرت بقع صلعاء، أو ظهرت عليه علامات التهاب فروة الرأس من الأفضل طلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية.

نصائح احترافية لإدارة تساقط الشعر الموسمي

1. تغذية فروة رأسك ونظامك الغذائي

رطب فروة الرأس باستخدام منظفات خفيفة وخالية من الكبريتات للحفاظ على الرطوبة ومنع الجفاف.

يساعد تدليك فروة الرأس بالزيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز على تغذية بصيلات الشعر وتحسين تدفق الدم.

حافظ على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين والحديد والبيوتين والفيتامينات A و C و D والزنك وأوميجا 3 لدعم صحة بصيلات الشعر.

2. الحماية من الضغوطات الموسمية

قللى من استخدام الحرارة في تصفيف الشعر، وارتداء القبعات التي تفرك الشعر، وتسريحات الشعر الضيقة لتقليل التكسر.

استخدمي سيروم الحماية من الأشعة فوق البنفسجية أو ارتدي القبعات لحماية شعرك خلال فصل الصيف.

اشطفي شعرك وضعي عليه البلسم بعد السباحة، وخاصة في المياه التي تحتوي على الكلور أو المياه المالحة.

3. دعم الصحة العامة

تعامل مع التوتر بالنوم والتأمل والانتباه للمساعدة في تنظيم دورات الشعر.

حافظ على ترطيب فروة رأسك جيدًا، حيث أن فروة الرأس الرطبة تعني خصلات شعر أقوى وأقل عرضة للتساقط.