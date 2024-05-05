لماذا يصاب الأطفال ببثور الظهر والوجه؟

حبوب الجسم المتفرقة التي تصيب بعض الأطفال في الظهر والأكتاف والأيدى والوجه، مشكلة يعانى منها بعض الأطفال، وهى مشكلة حقيقية متعددة الأسباب، والعوامل، ويؤثر فيها الكثير من التداخلات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ديرمانت المعنى بالصحة العامة.

قد تكون حبوب الجسم عند الطفل بسبب عدوى، أما إذا كانت متكررة وكثيرة الحدوث أو مستمرة قد يرجع حينها السبب للكثير من العوامل والمسببات، والتي تختلف باختلاف المرحلة العمرية والمؤثرات التي يتعرض لها الطفل، واضطرابات الغدد وإفرازات الغدد الدهنية التي تختلف من طفل لآخر قد تؤثر على هذا الأمر بالفعل، كذلك قد يعانى البعض من مشكلات بهرمونات الذكورة والأنوثة وتعادلهما وفقًا للنوع، كذلك فقد يعانى الطفل من عدوى جلدية في المدرسة أو التجمعات مع غيره من الأطفال.

كما أن بعض مشكلات التعرض للحرارة العالية الجوية، فضلاً عن بعض الملابس غير المناسبة للطقس مثل الملابس الثقيلة نسبيًا قد تسبب ظهور بثور حرارية شديدة ومستمرة لدى الطفل، كذلك زيادة التعرق لدى بعض الأطفال، أو عدم الاستحمام بشكل منظم وسليم خاصة بعد ممارسة الرياضة أو المباريات، كلها أسباب متفرقة تسبب هذه الحبيبات.

ونصح أخصائى الأطفال بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر عن هذه البثور، خاصة إذا كانت متكررة، مع الأخذ في الاعتبار بأهمية اضطربات الغدد والهرمونات لدى بعض الأطفال، وتختلف طرق العلاج وفقا لمرحلة الطفل وطبيعة المسبب.