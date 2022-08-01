الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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لمرضى الربو.. تعرفوا على فوائد السباحة

منذ 33 دقيقة
مرضى الربو أقل فئة تأثرت بكورونا

مريض مصاب بالربو

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الربو هو حالة تنفسية تلتهب فيها الممرات الهوائية وتضيق مما يجعل من الصعب على الفرد التنفس، مع هذه الحالة ، قد يكون من الصعب على الشخص أداء أي نوع من التمارين، ومع ذلك ، من المهم أن تقوم بنوع من التمارين للحفاظ على صحة الجسم أو قد تضيف إلى وزنك وتصاب أيضًا بالأمراض والسمنة.

إذا كنت تعاني من الربو وفقا لموقع ” timesnownews” ، يمكنك محاولة السباحة لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لك ويمكن أن يساعدك أيضًا في التحكم في الحالة، أيضًا ، إذا كنت تمارس نوعًا من التمارين بانتظام ، فيمكن تقليل أعراض الربو بشكل كبير.

فوائد السباحة لمرضى الربو..
ألقِ نظرة هنا على كيف يمكن للسباحة أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من الربو عن طريق تقليل أعراضهم.

تحسن سعة رئتيك:

عندما تسبح ، تعمل الرئتين بشكل كبير، لذلك ، فأنت تتنفس جيدًا ، ويقل الضغط على الرئتين، هذا يساعد على تحسين الرئة ولا يتعين عليك ممارسة ضغط إضافي على رئتيك لأداء الأعمال اليومية.

تقليل الالتهابات:

عندما تسبح بانتظام ، تقل الالتهابات في الشعب الهوائية بشكل كبير، وعندما تقل الالتهابات ، يمكنك التنفس بشكل صحيح وهذا يقلل من الضغط الذي قد تضطر إلى وضعه على رئتيك.

تقوي عضلاتك:

تساعد السباحة في بناء قوة العضلات وعندما تكون عضلاتك قوية يمكنك أداء أنشطتك اليومية بسلاسة.

تحميك من مشاكل التنفس..

عندما تتدرب على السباحة لفترة طويلة من الزمن ، تميل رئتيك إلى التعود عليها وتبني تحملك لمثل هذه التمارين. عندما يزداد تحملك ، فإنه يساعدك أيضًا على أداء أنشطتك اليومية دون أي مشاكل في التنفس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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