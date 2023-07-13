لمرضى السكري.. فوائد العنب والكمية المسموح بها

تناول العنب يساعد على تقليل التعرض للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسبب يعود للمواد الغذائية التي تساعد الجسم أعراض واسباب ارتفاع سكر الدم لذلك يعد العنب خياراً صحياً لجميع الأشخاص بما فيهم مرضى السكري.

هل العنب آمن لمرضى السكري؟

الإجابة هي نعم، توصي جمعية السكري الأمريكية مرضى السكري بتناول الفاكهة بما في ذلك العنب الأخضر والأحمر لكن يعد التحكم في الكمية أمرًا هاماً للغاية أثناء تناول أي فاكهة.

عكس الاعتقاد الشائع بين مرضى السكري أنه يجب عدم تناول العنب لأنه يحتوي على السكر، ثبت أن المكونات الموجودة في العنب تقلل من مستويات السكر في الدم، ويعد العنب مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات للأشخاص المصابين بمرض السكري لأنه يحتوي على فوائد إضافية مثل المعادن، والفيتامينات.

يختلف السكر في الفاكهة عن السكر الموجود في الأطعمة الأخرى مثل الشوكولاتة، والسكر الأبيض، والمخبوزات لأن سكر الفاكهة هو الفركتوز الذي يمتصه الجسم ببطء لذلك لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز في الدم، ويساعد في السيطرة على رغبتك الشديدة في تناول الحلوى الضارة التي تحتوي على السكر أو بدائل السكر، كما أن محتواه من الألياف يساعدك على الشبع لذلك يعد العنب من الوجبات الخفيفة الصحية.

المؤشر الجلايسيمي للعنب

يتحنب دائماً مرضى السكري تناول الفاكهة لاعتقادهم أن السكر الطبيعي في الفاكهة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز لهذا السبب يجب اختيار أطعمة آمنة لمستويات السكر في الدم أي تحتوي على قيمة منخفضة في المؤشر الجلايسيمي.

يحتوي العنب على قيمة مؤشر جلايسيمي (GI) منخفضة تتراوح ما بين 43 إلى 53، ويوفر تناول العنب تحكمًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم بسبب المغذيات، ويعمل على التحكم بصورة أفضل في الأنسولين كما يعزز حساسية الأنسولين لذلك العنب بجميع أنواعه أي الأخضر أو الأحمر مفيد لمرضى السكري بجانب مستخلص بذوره الذي يمنع متلازمة التمثيل الغذائي، ويحسن صحة الأمعاء.

فوائد العنب لمرضى السكري

يعد العنب من الفواكه الآمنة، والصحية لمرضى السكري لما يحتويه من مكونات تساعد على التحكم بنسبة السكر في الدم، وتمد الجسم بمضادات أكسدة غنية، وغيرها من الفوائد لمرضى السكر أبرزها ما يلي:

محتوى كبير من الألياف

يحتوي العنب على قدر كبير من الألياف الضرورية لمرضى السكري حيث لا يمتصها الجسم بسهولة، وتساعد على الشعور بالشبع مما تجعل مريض السكري يتحكم في الكمية التي يتناولها من الطعام، وتساعد الألياف على ما يلي:

التخلص من الكوليسترول الضار.

تحسين حركات الأمعاء.

تؤخر كمية السكر التي تدخل الجسم.

يقلل نسبة السكر في الدم

تحتوي قشرة العنب الخارجية على مكون الريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة يعزز حساسية الأنسولين، ويحسن بشكل فعال من مستويات الجلوكوز في الدم، ويمنع الالتهاب المزمن.

يلعب الريسفيراترول أيضًا دورًا مهمًا في الوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، ويتميز بتأثيرات مضادة لفرط سكر الدم من خلال تعزيز الطاقة.

مضاد للالتهابات

يحتوي العنب على مركبات كيميائية مضادة للالتهابات، وهي الأنثوسيانين التي تساعد على تقليل كمية الالتهاب في جسم مريض السكري.

العنب غني بالفيتامينات

تساعد الفيتامينات والمركبات مثل ريسفيراترول الموجودة في دعم العظام القوية، والأنسجة السليمة، والجلد، وصحة القلب، كما يعد مصدرًا جيدًا لفيتامين سي الذي يساعد في استعادة الأنسجة، وامتصاص الحديد، وتعزيز مناعة الجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يجب أن يحافظ مريض السكر على صحة القلب والأوعية الدموية جيداً، وحماية القلب من الأضرار التي قد يتعرض لها، ويلعب العنب دوراً هاماً في تقوية صحة القلب بعدة طرق حيث يخفض ضغط الدم، والكوليسترول، والالتهابات، والإجهاد التأكسدي.

ضبط ضغط الدم

يحتوي العنب على ما يقرب من 151 جرامًا من البوتاسيوم، وهو عامل رئيسي للتحكم في ضغط الدم، ويساعد البوتاسيوم في العنب على خفض ضغط الدم في أوعية القلب، كما أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

كمية العنب الآمنة لمرضى السكري

يجب على مرضى السكر أن الانتباه جيداً عند تناولهم للعنب للاستفادة من قدراته في التحكم بنسب السكر في الدم حيث توفر 100 جرام من العنب ما يقرب من 71 سعرة حرارية، ومؤشر نسبة السكر في الدم للعنب هو 53، ويحتوي الكوب الواحد من العنب على حوالي 27 جرامًا من الكربوهيدرات، كلما انخفض المؤشر الجلايسيمي للطعام كان أفضل لمرضى السكري لذلك ينصح الأطباء مريض السكري بتناول ما بين 100-150 جرامًا من العنب يوميًا، وعدم زيادة الكمية.

كيفية تناول العنب لمرضى السكري

يتميز العنب بمذاق حلو، ويمكن تناوله بمفرده أو مع أطعمة أخرى لكن لمرضى السكري على عكس الفواكه الأخرى الغنية بالألياف مثل التوت فإن العنب سيرفع نسبة السكر في الدم خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة أو بدون أطعمة أخرى تحتوي على البروتين أو الدهون.

يُنصح بتناول العنب مع أطعمة مثل الجبن القريش أو حفنة من المكسرات أو إضافته إلى السلطة الطازجة أو تناوله مع سلطة الدجاج أو تناوله مثلجاً في الصيف.

يحتوي العنب الكامل على الألياف، وقد لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير مما يجعله خيارًا أفضل لمرضى السكري من عصير العنب لذلك يجب تجنب عصير العنب.

يجب عدم الإفراط في تناول العنب لأنه قد يسبب الإسهال وآلام المعدة كما يجب غسله جيداً لإزالة المبيدات من قشور العنب.

أيهما أفضل العنب الأخضر أم الأحمر

يتوقف اختيار العنب الأخضر أم العنب الأحمر على ما يبحث عنه مريض السكري لأن جميع الفيتامينات، والمعادن، والألياف تتشابه في العنب.

إذا كنت ترغب في تقليل كمية الكربوهيدرات فإن العنب الأخضر هو الخيار الأفضل لأن الجرام يحتوي على سكر أقل لكن إذا كانت مضادات الأكسدة، والوقاية الشاملة من الأمراض هي هدفك فإن العنب الداكن مثل العنب الأحمر هو أفضل خيار لأنه يحتوي على أكبر كمية من مادة البوليفينول.

يحتوي العنب على الألياف التي لا تزيد من نسبة السكر في الدم لكن يجب تناوله ضمن الكميات الصحية التي لا تتجاوز 100 إلى 150 جراماً في اليوم.