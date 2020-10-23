لمرضى الضغط المنخفض … احذروا المشروبات والأطعمة الغنية بـ”الفلافانول”

أظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة “نيتشر” البريطانية أن نظاماً غذائياً غنياً بمادة فلافانول الكاكاو – وهي مادة طبيعية موجودة في بذور الكاكاو – كفيل بالحد من تراجع القدرات الذهنية مع تقدم العمر، لكن لا يمكن اتباع هذا النظام في حال كنت تعاني من أي مشملة في ضغط الدم.

وتعتبر هذه المادة جيدة للصحة لكن حذرت دراسة حديثة من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة “الفلافانول”، خصوصا مرضى الضغط المنخفض.

وقال الدراسة التيي نشرت في مجلة “سينتفيك ريبورتس”، أن النظام الغذائي الذي يتضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بمادة الفلافانول، بما فى ذلك الشاي والتفاح والتوت، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.

وجاءت نتائج الدراسة بعد بحث علمي ضم أكثر من 25 ألف شخص فى نورفولك بالمملكة المتحدة ومقارنة ما يأكلونه بضغط الدم لديهم.

وقام الباحثون بقياس تناول الـ”فلافانول” بموضوعية باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية (مؤشرات المدخول الغذائي أو التمثيل الغذائي أو الحالة الغذائية الموجودة فى الدم).

وتوصل العلماء إلى أن الفرق فى ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم أقل 10% من تناول الـ”فلافانول” وأولئك الذين لديهم أعلى 10% من المدخول بين 2 و4 مم زئبق هذا مشابه للتغيرات المهمة في ضغط الدم التي لوحظت في أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا متوسطيا أو نهجا غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، والتأثير كان أكثر وضوحًا لدى المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وكشف البروفيسور جونتر كونل، قائد الدراسة، وخبير التغذية في جامعة ريدينج البريطانية، قائلا “لقد اعتمدت الدراسات السابقة على عدد كبير من السكان دائما على البيانات المبلغ عنها ذاتيا لاستخلاص النتائج، ولكن هذه هي أول دراسة بهذا المقياس للتحقيق الموضوعي في الارتباط بين مركب نشط بيولوجيا معينًا والصحة. يسعدنا أن نرى أنه في دراستنا، كان هناك أيضا ارتباط هادف ومهم بين استهلاك الفلافانول وانخفاض ضغط الدم”.

وأشار إلى أن “ما تقدمه لنا هذه الدراسة هو اكتشاف موضوعي حول الارتباط بين مركبات الفلافانول – الموجودة في الشاي وبعض الفواكه – وضغط الدم”.

وتابع “يؤكد هذا البحث نتائج دراسات التدخل الغذائي السابقة ويظهر أنه يمكن تحقيق نفس النتائج مع اتباع نظام غذائي معتاد غني بالفلافانول، في النظام الغذائي البريطاني، المصادر الرئيسية هي الشاي والكاكاو والتفاح والتوت”.