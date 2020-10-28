لمرضى هشاشة العظام … إليكم مجموعة من أفضل التمارين الرياضية

تُسبِّب هشاشة العظام ضعف العظام وسهولة انكسارها — فتجعلها هشة لدرجة أن أي سقوط أو حتى المجهود البسيط مثل الانحناء أو السعال يُمكن أن يتسبَّب في الكسور. وتَحدُث حالات الكسر المرتبطة بهشاشة العظام بصورة شائعة في الوِرك والرسغ والعمود الفقري.

وكما نعلم جميعاً، فإن التغذية السليمة المنتظمة التي تحتوي على فيتامين د، والتمارين الرياضية هي أحد أهم طرق الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ عليه قوياً وكثيفاً.

وتصيب هذه الحالة نصف السيدات وثلث الرجال فوق سن السبعين، وتكون مصحوبة بآلام شديدة، وتجعلهم معرضين للكسور.

فيما يلي، 4 تمارين رياضية لمرضى هشاشة العظام:

التمرين الأول (البيلاتس)

تعد أفضل طريقة للمساعدة في علاج هشاشة العظام هي ممارسة تمارين البيلاتس، والبيلاتس هي نوع من التمارين الرياضية التي تقوي الجسم بشكل عام وتحسن لياقته البدنية، بالإضافة إلى تعزيز مرونته وقدرته على التوازن.

التمرين الثاني (الجسر مع رفع عضلة الأرداف السفلي)

يساعد هذا التمرين في التحسين من قوة العظام، وبالأخص عظام الساقين والمؤخرة، ويمكن ممارسته عن طريق الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين والقدمين مسطحتين بعرض الوركين، بعد ذلك نقوم بعمل وضعية الجسر، نخفض الحوض بمقدار بوصتين عن الأرض، ثم نقوم بعصر عضلات الأرداف ونرفع الحوض مرة أخرى إلى وضعية الجسر.

التمرين الثالث (الضغط)

يعتبر تمرين الضغط من التمارين المفيدة لتقوية الجسم وعضلات الجزء العلوي، وزيادة اللياقة والقوة لجسم الإنسان، عند القيام بتمرين الضغط بالشكل المطلوب فإنك تقوم بتحريك عضلات الصدر، الأكتاف، ثلاثية الرؤوس، الظهر، المعدة، وأيضًا عضلات القدمين.

التمرين الرابع (السباحة )

أشارت العديد من الدراسات إلى أن النشاط البدني من أفضل الطرق لتحسين وتعزيز الطاقة، كما يساعد على الحفاظ على مرونة المفاصل، وعلى فقدان الوزن مما يخفف من الضغط الزائد على المفاصل.

وتعد السباحة من التمارين الهوائية منخفضة الشدة، التي تساعد في حرق الدهون وتقليل آلام الركبة وتصلب المفاصل وتقوية عظام الجسم، وثبت علمياً أن ممارستها أسبوعياً تقلل من خطر الإصابة من هشاشة العظام.