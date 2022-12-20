لمعالجة الأرق.. مشروبات دافئة يمكن تناولها في فصل الشتاء

قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة وتضعف خلايا الدماغ وتسبب أمراضًا مثل الأرق، وإذا كنت تواجه علامات مبكرة من الأرق، فلا يزال لديك الوقت لعكس الحالة عن طريق التحول إلى نظام غذائي صحي ونمط حياة أفضل، فهناك عدد قليل من المشروبات الدافئة محلية الصنع، والتي تعتبر أيضًا رائعة للحث على النوم وشفاء الأعصاب بشكل طبيعي.

حليب الزعفران أو شاي الزعفران

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، يمكن أن يساعد شرب شاي الأعشاب مثل شاي الزعفران في وقت النوم في استرخاء الأعصاب وتقليل التوتر والحث على النوم، ومنذ القدم، تم استخدام الزعفران لخصائصه الطبية القوية التي تعمل كرافعة للمزاج، وتقلل من القلق وعلامات الاكتئاب المبكرة وتحث على النوم، كما أن مزجه مع الحليب يحسن من فعالية المشروب لأن الحليب يحتوي على مركب يسمى التربتوفان.

حليب لوز

أن صنع مزيج من مسحوق بذور الشمر واللوز والمشي وخلط حوالي 1 ملعقة كبيرة من المسحوق لتسخين الحليب وشربه قبل النوم لن يقلل من عدم انتظام النوم فحسب، بل يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويضمن الصوت بصرف النظر عن ذلك، فإن إضافة الشمر واللوز الغني بالأوميجا 3 يساعد في تحسين الرؤية ويقلل من تأثير التعرض للشاشة لفترة طويلة ويقلل أيضًا من تأثير الضمور البقعي للعينين.

شاي البابونج

يمكن أن يساعد شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم في استرخاء الأعصاب وتقليل القلق والحث على النوم، بصرف النظر عن ذلك، لا يمكن لشرب هذا الشاي يوميًا إصلاح أنماط النوم غير المنتظمة فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين صحة القلب وضمان التمثيل الغذائي الصحي.

شاي اللافندر

لتحضير هذا الشاي السريع، خذ مقلاة واغلي الماء وانقع زهور اللافندر أو كيس الشاي، وصفي الشاي واستمتع به مع العسل.

يحسن شرب هذا الشاي نوعية النوم، ويساعد في تحفيز النوم بشكل أسرع ويقلل أيضًا من تلف الخلايا الناجم عن وجود الجذور الحرة، ويحتوي اللافندر على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد الخلايا بشكل أفضل وتعزيز صحة التمثيل الغذائي.

شاي اشواجاندا

تم استخدام هذه العشبة القديمة كعنصر نشط في معظم أدوية الايورفيدا، وذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة في هذا الشاي، مما يساعد في استرخاء الأعصاب، ويقلل من التوتر، وأعراض الاكتئاب، ويساعد في علاج الأرق ويساعد أيضًا في تحسين جودة النوم.

في البداية، قم بتخمير نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الأشواجاندا أو الجذر في الماء واشربه مع العسل لزيادة فعاليته، يمكن أيضًا استخدام الحليب في هذا الشاي.