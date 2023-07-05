لم يخبركم عنها أحد.. 4 أضرار لزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون غذاءً صحيًا لاحتوائه دهون مفيدة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون مضر، فما هي العوارض التي قد يسببها تناول زيت الزيتون؟

ورغم فوائد زيت الزيتون الأصلي الكثيرة إلا أنه قد يسبب بعض العوارض السلبية ومنها:

الغثيان

يمكن لبعض الأشخاص أن يشعروا بالغثيان جراء تناول زيت الزيتون النيء لذا ينصح بتجنب تناول هذا المنتج إذا كنتم تشعرون بهذه العوارض أو على الأقل تناوله باعتدال وبإضافة القليل منه إلى بعض الأطعمة.

الحساسية

قد يسبّب تناول زيت الزيتون الحساسية لدى بعض الأشخاص في الجهاز التنفسي، من هنا ننصحكم بعدم تناوله أو تناوله بانتظام، في حال كنتم تعانون من هذه المشكلة.

هبوط السكر في الدم

يمكن أن يسبّب زيت الزيتون انخفاضًا في مستويات سكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند تناوله.

السمنة

تحتوي ملعقة من زيت الزيتون حوالي 119 سعرة حرارية، لذلك قد يسبب الإفراط في تناوله في زيادة الوزن.