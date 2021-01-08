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لهذا السبب … توقفوا عن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلة البرد

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 11:29 مساءً
المشي

ممارسة الرياضة

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تعتبر نزلة البرد عدوى فيروسية غير مضرة ويتعافى معظم الأشخاص من نزلات البرد الشائعة بعد 10 أيام كحد أقصى، اما إذا كان الشخص مدخنًا قد تطول فترة الشفاء.

وحذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظراً لأن ضعف جهاز المناعة أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فوراً.

ولتجنب هذا الخطر لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد الشفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجياً بعد العودة لممارستها.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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