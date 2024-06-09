لهذا السبب.. عليكم الذهاب إلى الفراش قبل الساعة الـ1 صباحاً

قد يكون للذهاب إلى الفراش بعد الساعة 1 صباحاً تأثير سلبي على الصحة العقلية، وفق دراسة جديدة من “إمبريال كوليدج لندن”.

ووجدت الدراسة أن الذين يذهبون إلى الفراش قبل الساعة 1 صباحاً يتمتعون بصحة عقلية أفضل بشكل عام، مع انخفاض حالات الاضطرابات العقلية والسلوكية والعصبية التنموية والاكتئاب، واضطراب القلق العام لديهم.

ووفق “مديكال نيوز توداي”، قد تؤدي الإيقاعات اليومية الفردية إلى تفضيلات شخصية للنوم، فيفضل البعض الاستيقاظ الباكر، ويفضّل البعض السهر، والذهاب للفراش في وقت متأخر.

ومن النتائج المثيرة للدراسة أنه عندما ينام الأشخاص في المساء بعد الساعة 1 صباحاً فإنهم يعانون من أسوأ حالة صحية عقلية، حتى لو تماشى ذلك مع نمطهم الشخصي المسائي.

وفي الدراسة، حلّل الباحثون بيانات أكثر من 73 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني، 65% منهم إناث، بمتوسط عمر 63 عاماً، وكانوا ينامون في المتوسط 7 ساعات يومياً. وكانت المجموعة التي لديها أقل عدد من تشخيصات الصحة العقلية هم الأشخاص الصباحيون الذين ذهبوا إلى الفراش بحلول الساعة 1 صباحاً على أكثر تقدير.

وافترض الباحثون أهمية الساعة 1 صباحاً كنقطة توقف لوقت النوم، مع الأخذ في الاعتبار نوعية السكان الذين تمت دراستهم، وهم سكان المملكة المتحدة في منتصف العمر وكبار السن.

وقال الباحثون إن تأثيرات البيئة تختلف قليلاً في ما يتعلق بوقت النوم، حسب: المنطقة الزمنية، والموسم، والمناطق التي تطبق التوقيت الصيفي والشتوي