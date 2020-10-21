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لهذا السبب..وفاة نصف مليون مولود في 2019 غالبيتهم في الهند وإفريقيا

منذ ساعتين
مولود - أرشيفية

مولود - أرشيفية

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كشف تقرير لمعهدين أمريكيين عن وفاة ما يقارب من نصف مليون مولود جديد في العام الماضي بسبب تلوث الهواء .

تسبب تلوث الهواء بوفاة 476 ألف مولود جديد سنة 2019، غالبيتهم في الهند وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق دراسة حديثة أظهرت أن السبب الكامن وراء هذه الوفيات في ثلاثة أرباع الحالات هو الدخان السام الصادر عن الوقود المستخدم للطبخ.

وتوفي أكثر من 116 ألف رضيع هندي في الشهر الأول من عمره بسبب تلوث الهواء و236 ألفا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير “ستايت أوف غلوبال اير 2020” الذي استند إلى معطيات جمعها معهدان أميركيان هما “هيلث إيفيكتس إنستيتوت” و”هيلث ميتريكس أند إيفالواشن”.

وأفاد القيّمون على هذا التقرير بوجود مزيد من الأدلّة التي تسمح بالربط بين تعرّض الأمهات لتلوث الهواء خلال الحمل، وارتفاع خطر ولادة الأطفال قبل أوانهم أو بوزن منخفض جدّا.

وقال رئيس معهد “هيلث إيفيكتس إنستيتوت” دان غرينباوم، إن “تلوث الهواء الناجم عن وقود الطهو السيء النوعية لا يزال سببا رئيسيا لوفاة هؤلاء الأطفال الصغار، بالرغم من تراجع اتّكال الأسر عليه”.

وتشتد وطأة هذه المشكلة خصوصا في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب غرينباوم.

وكان تلوث الهواء السبب وراء 6,7 ملايين حالة وفاة في المجموع سنة 2019،

بحسب هذه الدراسة التي أظهرت أنه رابع سبب للوفيات في العالم.

ولفت معدو هذا التقرير إلى أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفيات كثيرة وبمشاكل اقتصادية ومجتمعية، لكنه ساهم في المقابل بالحد من التلوث. غير أن هذه المكاسب هي قصيرة الأمد، بحسب التقرير.

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