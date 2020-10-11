لهذه الأسباب..”مناعة القطيع” فشلت في مواجهة كورونا

لاقت سياسة القطيع في البداية إشادة كبيرة بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، ولكن سرعان ما تراجعت الحكومات عن فرض سياسة مناعة القطبع لأنها لم تحقق النتائج المطلوبة .

لا تزال مسألة تطبيق سياسة مناعة القطيع موضع جدل كبير بين العلماء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم الدراسة الأخيرة التي نشرت وخلصت إلى أن التباعد الاجتماعي الشامل وإغلاق المدارس ربما يكلفان أرواحا أكثر مما لو سمح لمناعة القطيع بالبناء ببطء في المجتمع.

في تصريحات نقلتها صحيفة “الغارديان”، قال زميل أبحاث أول في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، مايكل هيد، إن “مفهوم مناعة القطيع ببساطة ليس مستساغا”.

وأضاف: “في المملكة المتحدة كان هناك إغلاق وطني كامل لمدة 3 أشهر تقريبا. خلال هذا الوقت توفي الآلاف من الأشخاص الضعفاء الذين يشكلون ما نسبته 1 من 4 بسبب الوباء، رغم ذلك لم يصب إلا 8 في المئة من السكان”.

خلص هيد إلى أن ارتفاع نسبة الإصابات إلى 60 إلى 70 في المئة، وهي النسبة التي تحقق سياسة مناعة القطيع، سيكون له “عواقب وخيمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه آلاف العلماء في جميع أنحاء العالم على إعلان بارينغتون العظيم، الذي دعا إلى إنهاء الإغلاق على الشباب والأصحاء.

غير أن البعض شكك في مدى مصداقية إعلان بارنيغتون، قائلا أن كاتبيه لم يتأكدوا من مدى صحة المؤهلات العلمية المزعومة للموقعين.

كانت مناعة فكرة القطيع مطبقة في المملكة المتحدة في بداية الجائحة، لكن سرعات ما تم التخلي عن هذه السياسة بعد تفشي المرض بصورة واسعة، موديا بحياة الآلاف.

ويجادل العلماء بأنه من غير المرجح أن تستمر مناعة القطيع بدون لقاح أو إعادة العدوى بشكل منتظم، والأهم من ذلك، إذا كانت هناك محاولات لتحقيق مناعة القطيع من خلال رفع قيود الإغلاق، فستكون هناك زيادة كبيرة في الوفيات، خاصة بين كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

يشير العلماء أيضا إلى ماناوس في البرازيل كمثال، بعد أن عانت المدينة من موجة مدمرة من حالات فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص في وقت سابق من هذا العام، ثم تراجعت مستويات الفيروس وصدرت ادعاءات بأن المدينة حققت مناعة قطيع.

رغم ذلك، بدأت الحالات الآن في الارتفاع مرة أخرى في ماناوس، مما يشير إلى أن المدينة فشلت في تحقيق مناعة القطيع على الرغم من ارتفاع حصيلة الوفيات.