لهذه الأسباب يطلب الطبيب تحليل اليود في الدم

اليود من المعادن الهامة للجسم الذي أدرجته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم المغذيات الدقيقة والكميات الكافية ضرورية لوظيفة الغدة الدرقية المناسبة وضرورية أثناء الحمل للنمو الصحي للجنين والمصدر الأساسي لليود في الجسم هو الغذاء تميل المأكولات البحرية ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة إلى أن تكون مصادر جيدة للمعادن، ويعتبر الملح المعالج باليود أيضًا مصدرًا شائعًا.

وتوصى منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي بتناول المعدلات اليومية التالية من اليود للسيطرة على اضطرابات نقص اليود:

-حتى سن 7 سنوات: 90 ميكروجرامًا

7-12 سنة: 120 ميكروجرام

12 سنة وما فوق: 150 ميكروجرام

الحوامل والمرضعات: 200 ميكروجرام

ويعتبر تحليل اليود من التحاليل الهامة حيث يساعد في تشخيص نقص اليود أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، وأمراض المناعة الذاتية مثل مرض جريفز والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ، وكذلك مراقبة التعرض لليود، ومن خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أسباب إجراء تحليل اليود في الدم وأهميته، بحسب موقع ” walkinlab”.

في جميع أنحاء العالم ، يعد نقص اليود السبب الأكثر شيوعًا لتلف الدماغ، يمكن أن يؤدي النقص في النساء الحوامل إلى الإجهاض، وانخفاض الوزن عند الولادة، والتشوهات الخلقية. عند الأطفال ، يمكن أن يضعف نقص اليود النمو الجسدي والعقلي والتطور، وفي كل من الأطفال والبالغين ، يحدث تضخم الغدة الدرقية.

قد يؤدي تناول اليود المرتفع أو لا يؤدي إلى ظهور أعراض لأن الناس يختلفون بشكل كبير في تحملهم لكميات زائدة من اليود، كما يمكن لمعظم الأشخاص الذين لم يعانون من نقص اليود التعامل مع كميات كبيرة دون مشاكل، ولكن قد يعاني بعض الأفراد من حالات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.