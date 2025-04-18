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ليبيريا تبلغ عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بمزرعة دواجن

منذ 51 دقيقة
إنفلونزا الطيور تسبب بإعدام ملايين الطيور

إنفلونزا الطيور تسبب بإعدام ملايين الطيور

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أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، عن تفشي فيروس إتش5إن1 شديد العدوى في مزرعة دواجن في ليبيريا.

وانتشر المرض، المعروف باسم إنفلونزا الطيور، حول العالم خلال السنوات الماضية مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن.

وذكرت المنظمة ومقرها باريس نقلا عن معلومات من السلطات الليبيرية أن تفشي المرض، الذي اكتشف في فبراير شباط في مزرعة بمنطقة بونج، ​أدى إلى نفوق 18 طائرا من أصل 26 ألف طائر.

وأضافت المنظمة أنه جرى تطعيم حوالي 25800 طائر في البلاد الواقعة غرب أفريقيا دون تحديد موعد حملة التطعيم.

    المصدر :
  • رويترز

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